Manžel Márie Čírovej oslávil 50. narodeniny. Vďaka jednej veci sa cíti lepšie, ako keď mal 30 rokov

Má na konte 960 hudobných diel, no najdôležitejšia je preňho rodina. V týchto dňoch oslavuje okrúhle 50. narodeniny hudobný producent Marián Kachút a jeho manželia Mária Čírová mu venovala dojemné vyznanie, ktoré by chcel počuť každý.

15 rokov bohyňou

„Dnes je tvoj deň. 50. Neverím! Cítim nekonečnú lásku a vďaku, že môžem žiť s tak výnimočným človekom. Že môžem byť tvojou bohyňou,“ napísala na sociálne siete speváčka, ktorá je so svojím manželom 15 rokov aj napriek tomu, že s ich vzťahom na začiatku nesúhlasili ani ich rodičia.

Keď sa totiž prvýkrát stretli na popovej súťaži, Mária Čírová mala 18 rokov a Maroš 33. „Na moment, keď som prvýkrát videl Máriu, si pamätám veľmi dobre. Bolo to na lodi, kde prebiehalo semifinále súťaže. Stála tam jedna krásna dievčina a sústredene sa pozerala na pódium. Dosť ma vtedy zaujala,“ spomínal pre Nový Čas hudobný producent. Ich začiatky vôbec neboli idylické. Máriiným rodičom sa nepáčil vekový rozdiel a ani to, že Marián bol už raz ženatý.

Všetkých prekvapili

„Moji rodičia mali o mne nejaké predstavy, čím budem, s kým budem... A ja som to všetko v jednom momente rozbila. Bolo mi to ľúto, vedela som, že ich sklamem, ale cítila som, že tá zložitejšia, nevychodená cesta je to, kadiaľ mám kráčať,“ priznala na sociálnych sieťach Mária, ktorá sa vzoprela svojim rodičom a to isté urobil aj Maroš.

