Statočná Stanka s rakovinou, ktorej ľudia poslali tisíce eur: Žijem a vďaka vám sa mám rozhodne lepšie

„Nejde mi do hlavy, ako sa to mohlo podariť,“ hovorila pre Denník N známa slovenská hudobníčka Stanka Apfelová, ktorá tretíkrát bojuje s rakovinou. Tentokrát však na to nezostala úplne sama. Jej príbeh sa dotkol mnohých ľudí na Slovensku a tí jej na transparentný účet poslali oveľa viac, ako kedy snívala – vyše 300-tisíc eur. Teraz na sociálnych sieťach prezradila, ako sa má a čo plánuje urobiť s vyzbieranou sumou.

Vďaka láskavým ľuďom

„Žijem a mám sa rozhodne lepšie,“ napísala statočná hudobníčka. „Vďaka vám, vašej solidarite, láskavosti a tomu, že mám okolo seba naozaj tých najláskavejších ľudí (známych aj neznámych), mám za sebou dve planované chemoterapie, ktoré si môžem dovoliť platiť iba preto, že sa ma tak štedro podporili. Doteraz to neviem úplne celé racionálne spracovať, čo sa to vlastne udialo, čo ste to vlastne urobili,“ priznala Stanka, ktorá so zákernou rakovinou bojuje za posledné roky už tretíkrát.

Keď mala jej dcérka len sedem mesiacov, pri kojení si nahmatala hrčku na prsníku. Rozsudok lekárov bol vtedy jasný – zhubný nádor prsníka v treťom štádiu. Absolvovala dlhú a náročnú liečbu, chemoterapie, operácie, ožarovania a jej materská dovolenka vyzerala úplne inak ako materská iných rodičov. Po roku sa však rakovina vrátila a tento raz v uzlinách na hrudníku. Liek zaúčinkoval, no vo februári 2024 Stanka opäť musela oznámiť smutnú správu – rakovina je späť. Tento raz ale potrebovala pomoc všetkých dobrých ľudí.

Jedna chemoterapia za 4 500 eur

Vysoko účinnú liečbu Trodelvy na Stankin typ nádoru totiž poisťovňa na Slovensku neschvaľuje. „Jedna dávka liečby (každé tri týždne) stojí cca 4 500 eur,“ vysvetľovala vo februári na sociálnych sieťach, kde prosila o pomoc všetkých ľudí. Vlna solidarity bola nakoniec taká obrovská, že na Stankin transparentný účet prišlo vyše 300-tisíc eur. „Som z toho vykoľajená,“ povedala otvorene a na sociálnych sieťach teraz vysvetlila, ako plánuje sumu využiť.

