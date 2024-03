Čučoriedky sú najzdravšie ovocie na svete, hovorí pán Jozef. Aj pred deväťdesiatkou ich vie vypestovať tony

Ročne vypestuje čučoriedky v hodnote niekoľkých tisícok eur, no rozdáva ich svojej rodine.

Narodil sa do roľníckej rodiny a celé detstvo prežil na poli. Pán Jozef Habovštiak však k nemu nezostal pripútaný. V jeho škole totiž vyučovali duchovní a rehoľné sestry, ktorí dokázali študentov pripraviť na život, ďalšie vzdelanie a napokon aj na budúcu kariéru. Mnohí z nich sa stali inžinieri, doktori a Jozef študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Venoval sa výskumnej činnosti, celkovo napísal a publikoval až 90 vedeckých prác a 200 odborných článkov. Okrem toho prednášal aj v zahraničí a dnes ovláda celkovo až päť jazykov (nemecky, francúzsky, rusky, anglicky a česky).

Dubčekov a Havlov známy

„Vo francúzštine, v nemčine, angličtine a ruštine viem prednášať,“ objasňuje. Venoval aj politike a stal sa súčasťou Federálneho zhromaždenia Československej federatívnej republiky. Spoznal sa s Dubčekom či Havlom a najmä na bývalého prezidenta spomína s radosťou.

Jozef Habovštiak pred necelými šiestimi rokmi. Foto: Paměť národa

V deväťdesiatych rokoch sa stal námestníkom ministra poľnohospodárstva a výživy SR a neskôr sa stal aj poslancom Národnej rady SR za KDH, uvádza Paměť národa. „Nepijem, nefajčím, verím Pánu Bohu a jem veľa čučoriedok a medu,“ opisuje svoj život 87-ročný Jozef pre Nový Čas. Je to jeho recept na dlhovekosť.

Ročne sa mu urodia aj štyri tony čučoriedok. Niekedy dorastú aj do viac ako troch centimetrov a „[...] sú sladšie a šťavnatejšie ako z obchodu. Je to najzdravšie ovocie na svete, má antioxidanty, minerály a veľa vitamínov,“ poukazuje Jozef. O obrovské množstvo čučoriedkových kríkov sa stará so svojou manželkou.

Čučoriedky v hodnote tisícok eur

