Hovorili o nej, že je zlatokopka. Branko Radivojevič pred 19 rokmi našiel šťastie pri právničke Janke

Má balkánsky temperament, nemá veľkú trpezlivosť a všade chodí v predstihu. Ju ale očaril niečím iným. „Priznávam, že ma zaujal svojím vzhľadom a zmyslom pre humor,“ prezradila manželka Janka o Brankovi Radivojevičovi, s ktorým sú spolu dlhých 19 rokov. Bývalá hokejová hviezda je roky v šťastnom manželstve, a to aj napriek tomu, že im mnohí nepriali a samotná Janka nepočítala s tým, že budú spolu.

Branko Radivojevič. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Otec prišiel z Juhoslávie

Brankov otec Matija prišiel na Slovensko zo Srbska ako tesár, ktorý s juhoslovanskou firmou staval hotely v Trenčianskych Tepliciach a Piešťanoch. „Mama žila blízko, zoznámili sa a on nakoniec zostal na Slovensku,“ spomínal pre iDNES.cz Branko. Vyrastal v Piešťanoch a Trenčíne, kde sa začal písať jeho hokejový príbeh. Futbal mu veľmi nešiel a ani na iné športy nemal veľký talent, no keď mu raz na Vianoce otec daroval hokejku, hneď sa zamiloval. Okrem toho býval pár minút od trenčianskeho štadióna, preto bolo jasné akému športu sa bude venovať.

„Otec chodil na všetky tréningy, keď mu to práca dovolila. Zmeškal minimum zápasov. Bolo dobré, že hokeju veľmi nerozumel, takže mi do neho nikdy veľmi nehovoril. Nepamätám si, že by ma niekedy skritizoval,“ prezradil Branko. Talentovaný hokejista mal len 16 rokov, keď si ho všimol agent, ktorý mu povedal, že o rok pôjde na draft do NHL, no už teraz vraj musí odísť do zámoria.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/818687238157241/photos/pb.100063706750171.-2207520000/833087750050523/?type=3

Balkánska krv

„Zasadla rodinná rada. Mal som prerušiť strednú školu, čo sa mame nepozdávalo. Chcela, aby som mal niečo v rukách. Vraj keď zmaturujem, môžem odísť,“ spomínal pre MY Trenčín hokejista, ktorému sa podarilo mamu presvedčiť. Pomohla mu možno aj balkánska krv a horkokrvnosť, ktorú má odmalička po otcovi. „Rýchlo vypením. Plus ale je, že sa dokážem tiež rýchlo upokojiť,“ prezradil Branko. Jeho temperament si zamilovala aj vyštudovaná právnička Janka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/818687238157241/photos/pb.100063706750171.-2207520000/853278208031477/?type=3

