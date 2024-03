Zabavte sa na príhodách nezbedného kocúra. Novinka Frankie

Richard Gold sa na tento deň starostlivo pripravil. Dnes si vezme život. Slučka mu už visí okolo krku, no vtom zbadá za oknom vychudnutého túlavého kocúra, ako naňho vypliešťa oči. Goldove plány sú zrazu fuč. Kocúr sa k nemu nasťahuje a užíva si všetko, po čom doteraz iba túžil – obrovský televízor, nenormálne pohodlnú posteľ, pravidelnú stravu. Skončí sa bizarný vzťah medzi dvoma outsidermi šťastne? Kocúr Frankie je o tom skalopevne presvedčený.

Ľudia sú iní. Stále rozoberajú, ako kto vyzerá, čo kto znamená. Je to pre nich hrozne dôležité. Frankie, ty si škaredý. Frankie, ty si kríženec. Frankie, máš hendikep. Riešia aj to, koľko má kto rokov, rozoberajú vek. Akoby nebolo úplne fuk, koľko má kto rokov. Hlavne, že je tu. Som kocúr, ktorý toho v živote už veľa videl. Chcete radu? Pohnite rozumom a verte mi, že na svete sú mrchy aj nemrchy. Vybavené. Lenže rozpoznať, kto je mrcha a kto nemrcha – to je ťažké. Nad tým by ste sa mali zamyslieť, vy mudrci.

„Je to príbeh o láske, o smútku, o vykúpení a o nezbednom kocúrovi. A nebojte sa, je to zábavné, pretože by nedávalo zmysel napísať depresívnu knihu o depresii,“ odkazuje vo videu jeden zo spoluautorov Jochen Gutsch.

Pozrite si video s Jochenom:

Samozrejme, postupne zistíte, čo bolo zámerom autorov - ukázať nám svet trošku z nadhľadu, z inej perspektívy, aby sme si uvedomili, čo je naozajstným zmyslom života. Aké cenné je mať dobrých a verných priateľov. A že nikdy neviete, kedy vám do cesty vojde niekto, kto vám ovplyvní život...

Frankie je humorný príbeh o hľadaní chuti do života.

Muž, ktorý chce zomrieť. Kocúr, ktorý hľadá domov.

Príbeh o nezvyčajnom priateľstve a hľadaní cesty naspäť do života – dojímavý a plný láskavého humoru.

"Život je jednoduchý, každý somár vie žiť.“

„Veď ja sa snažím, Frankie.“

„Tak sa musíš viac snažiť.“

Pobavia vás rôzne príhody a situácie, napríklad s veterinárkou, jedlom a teplou posteľou, návšteva Hollywoodu, či nakupovanie v obchode.

Frankie (a Gold či veterinárka Anna) sa dotknú viacerých tém a donútia vás zamyslieť sa, zastaviť a možno pozrieť na daný problém aj z iného pohľadu.

Milan Buno, knižný publicista