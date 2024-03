Čaká ju najkrajší deň života. Zaľúbená Adriana Poláková prezradila, bez čoho si ho nevie predstaviť

Hoci ju onedlho čaká veľká životná udalosť, zdá sa, že Adriana Poláková si z toho ťažkú hlavu nerobí. Bývalá moderátorka Telerána a vynikajúca cukrárka už nejaký ten čas žije s rakúskym priateľom Christianom u našich susedov a darí sa jej výborne. Pred letom dokonca chystá svadbu. Exmoderátorka teraz v rozhovore pre portál markiza.sk prezradila, ako je na tom s prípravami na svoj veľký deň.

Poznali sa už skôr

Svojho snúbenca Christiana stretla Adriana práve v Teleráne, no nebola to vraj láska na prvý pohľad. „Stretli sme sa omnoho skôr ako v roku 2017. To sme už boli spolu. Zoznámili sme sa, keď som moderovala v Teleráne, ale potom Christian odišiel do Švajčiarska a stratili sme kontakt. Osud to zariadil tak, aby sme sa opäť našli a už sme ostali spolu,“ povedala pre týždenník Báječná žena.

Jedného dňa sa po 16 rokoch pôsobenia v Markíze rozhodla odísť a aj s partnerom sa usadila u našich rakúskych susedov. Život a chvíle na vlastnom kaštieli si užíva a je spokojná. S Christianom si nažívajú v harmonickom zväzku už sedem rokov a po tom, ako ju vlani v septembri požiadal o ruku, sa zdá, že si konečne povedia svoje áno.

Detail, bez ktorého svadba nebude

Svadbu chcú obaja stihnúť do leta, no podľa bývalej moderátorky s prípravami ešte ani nezačali. „O pár mesiacov mám svadbu, no nemám obrúčky, šaty, menu, nemám nič,“ prezradila Adriana s dodatkom, že ona je človek, ktorý robí veci na poslednú chvíľu. Vtedy to vraj podľa nej dopadne najlepšie. „Lebo keď sú dlhodobé prípravy, vždy sa niečo pokazí,“ vysvetľuje, ako to má ona.

Keďže to bude jej druhý sobáš, veľkú svadbu neplánujú. No jeden detail nesmie podľa Adrianiných slov chýbať. Bez neho vraj svadba nebude. „Moje deti, ale to neviem, či je ten detail, ja budem rada, keď to hlavne prebehne,“ uzavrela so smiechom bývalá moderátorka.