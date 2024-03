Nie je pravda, že už necíti žiadnu radosť. Nahnevaná rodina prehovorila o stave Brucea Willisa

Nie je to koniec a nie je to dôvod vzdávať sa, hovorí hercova manželka.

„Milujeme ťa a sme za teba veľmi vďační,“ napísala na sociálne siete Demi Moore. Umelkyňa sa podelila o nové fotografie s Bruceom Willisom, ktorý v utorok 19. marca oslávil 69. narodeniny. Obľúbený herec bojuje s frontotemporálnou demenciou, no práve vďaka rodine, ktorá stojí pri ňom, prežíva aj v ťažkých časoch krásne momenty. Jeho manželka Emma Heming Willisová sa ostro vyhradila proti informáciám médií, ktoré tvrdili, že jej manžel už necíti žiadnu radosť.

Nie je to koniec

„Tie titulky v podstate tvrdia, že v mojom manželovi už nie je žiadna radosť. Ja vám však môžem s čistým srdcom povedať, že takéto tvrdenie je ďaleko od pravdy. A naozaj by som rada, aby spoločnosť, vrátane tých, ktorí píšu tieto hlúpe titulky, prestala ľudí strašiť,“ vysvetlila vo videu na sociálnych sieťach Emma a otvorene hovorí o ich skúsenosti s neliečiteľnou chorobou.

„Prestaňte ľudí strašiť, aby si mysleli, že v momente, keď budú počuť od lekárov diagnózu nejakej neurologickej choroby, znamená to pre nich koniec. Nie je to koniec a nie je to dôvod vzdávať sa a zlomiť nad životom palicu. Je to presný opak,“ vyhlásila Willisova žena a dodala: „Áno, prebudí to trúchlenie a smútok, tomu sa vyhnúť nedá. Ale zároveň tým začínate novú kapitolu, kapitolu naplnenú láskou, prepojením s najbližšími, radosťou a šťastím.“ Presne v takom stave sa ich rodina podľa jej slov teraz nachádza.

Smútok aj láska

„Moja skúsenosť je, že dve veci môžu byť pravdivé a existovať súčasne. Smútenie a hlboká láska. Smútok a hlboké spojenie. Trauma a odolnosť,“ uzavrela manželka slávneho hollywoodskeho herca, ktorý oslávil 69. narodeniny.

„Čo možno neviete, ale možno si viete predstaviť, že byť schúlený v jeho náručí je to najbezpečnejšie miesto na celom tomto šírom svete. Je to skutočný nežný muž. S toľkou láskou, ktorú môže rozdávať a zdieľať. To je to, čo mám možnosť vidieť, jeho pravé jadro. Môžem vám povedať, že je stále také čisté a dobré,“ vyznala sa Emma. Stojí pri svojom manželovi, hoci trpí ochorením, ktoré mení jeho správanie, osobnosť, reč aj pohyb. Správnu diagnózu sa rodina pritom dozvedela len minulý rok.

