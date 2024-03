V jeho rodine sú jednoducho bestsellerom. Čerstvé žemličky podľa Juniora máte hotové do polhodinky

Obľúbeného moderátora Milana Zimnýkovala, ktorého pozná Slovensko pod prezývkou Junior, už odmalička fascinovala príprava jedál. „Ako malý som sa motal okolo babky a miešal sa jej do varenia,“ povedal v rozhovore pre Varechu. Ďalej hovorí, že s experimentovaním však začal až s desiatami, ktoré nezjedol v škole.

Prvotinou bolo soté

„Ak si dobre pamätám, prvýkrát som celkom sám varil na oslavu mojich osemnástych narodenín, podával som slávnostné menu – kuracie soté so sušenými marhuľami,“ spomína si ďalej. Pred dvanástimi sa začal kulinárskemu umeniu venovať oveľa intenzívnejšie.

Teraz priznáva, že aj u nich doma varí častejšie. „Moja manželka vie variť, je šikovná, varí chutne. Neberiem to tak, že som hrdina. Varím preto, aby ona nemusela,“ uznáva pre RTVS. Varenie si užíva, je preňho relaxom. „Pri varení vypínam, počúvam hudbu a rád sa piplem s maličkosťami,“ priznáva moderátor.

Zväčša pripravuje jedlá sám, no žemličky rád pripravuje so svojou manželkou. „Jednoduchý recept plný bielkovín,“ ​píše k receptu na Instagrame. „30 minút aj s uprataním. Je to náš najčastejší a najobľúbenejší recept. Vždy čerstvé, aj 3x do týždňa,“ píše ďalej. „Vyskúšajte, u nás bestseller!“ odporúča žemličky Junior.

Žemličky podľa Juniora:

