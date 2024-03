Mohla by vstať z vozíka a chodiť. 13-ročná Amy je plná chuti do života, jej mamina prosí o pomoc

Amynka je mladé dievča plné optimizmu a chuti do života, hovorí mamička Katka, ktorá sa o svoju dcérku stará celkom sama.

Život jej do cesty nahádzal poriadne ťažké prekážky, no ona túži vstať a kráčať ďalej. Trinásťročná Amynka je odkázaná na vozík a pomoc svojej obetavej maminky Katky, ktorá na svoju dcérku po tragických udalostiach zostala celkom sama. Napriek tomu verí, že s pomocou dobrých ľudí nasporí na nákladnú operáciu. Tá by dala jej dcérke nádej na lepšiu budúcnosť.

Túži zabojovať

„Amynka je mladé dievča plné optimizmu a chuti do života," začína pre portál Donio rozprávať mama Katka, ktorá so svojou dcérkou počas života absolvovala množstvo operácií, aby Amynka mohla opäť chodiť bez akýchkoľvek obmedzení. Všetko sa však ukázalo ako dočasné.

„Od roku 2015 jej na základe genetických vyšetrení lekári diagnostikovali Svalovú dystrofiu pletencového typu. Ďalej nasledovali doplňujúce vyšetrenia : kardiológia, neurológia, ortopédia, EMG svalov," hovorí Katka s tým, že starostlivosť o mladú bojovníčku si už v úvode jej života vyžiadala množstvo finančných prostriedkov.

Ďalšia rana do života

V roku 2019 Amy podstúpila plastiku lýtok na obidvoch končatinách, no progres bol zas iba dočasný. „Toto všetko vydržalo zase len dočasne a v roku 2022 podstúpila Amy tri operácie," opisuje obdobie, kedy mladej slečne zoperovali postupne pravú aj ľavú končatinu náročnejšou metódou a koncom roka aj kĺby. „Po operáciách zasadla na vozík na ktorý je odkázaná dodnes," povzdychla si obetavá mamička, ktorá razom na všetko zostala sama.

Amyn otec sa o svoju jedinú dcérku roky obetavo staral, no jedného dňa dostal nečakane infarkt a zomrel. „Bola to pre ňu ďalšia rana do života," dodáva Katka s tým, že už im nezostali ani žiadni starí rodičia. „Ja mamina som na opatrovateľskom príspevku a 13-ročná Amynka na sirotskom dôchodku. Žiaľ, nedokážeme pokryť náklady na jej liečbu," uvádza len jeden z problémov, ktorý nerozlučnú dvojku postretol.

Na Slovensku sa zatvorili dvere

