Odborníčka na upratovanie: Týchto päť miest zabúdame doma čistiť všetci. Kedy ste ich naposledy umyli vy?

Expertku na upratovanie a čistotu v domácnosti Caroline Solomonovú sleduje na TikToku viac ako 268-tisíc ľudí, ktorí chcú vedieť, ako najlepšie udržia svoju domácnosť čistú. V najnovšom videu odhalila päť miest v domácnosti, ktoré priťahujú najviac baktérií a ktoré pravidelne zabúdame čistiť.

5. Vypínače na stene

Vypínačov sa dotýkame niekoľkokrát do dňa, no čistí ich podľa odborníčky len málokto. Pritom je to miesto, kde dotykom prinášame množstvo baktérií a špiny. Kedy ste naposledy dôkladne umyli vaše spínače? Caroline radí, aby ľudia vypínače vyčistili univerzálnym čističom.

Foto: TikTok @neat.caroline

4. Priestor nad dverami

Ak zvyknete umývať dvere vo vašom byte a dome, nezabúdajte aj na priestor nad dverami. Podľa Caroline stačí, že kúdoly prachu odstránime prachovkou, no raz za čas je dobré tento úzky priestor umyť aj univerzálnym čističom.

Foto: TikTok@neat.caroline

3. Priestor pod spotrebičmi

Článok pokračuj na ďalšej strane: