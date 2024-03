Špecialista odhalil, aké chyby robíme pri praní: Množstvo prášku odhadujeme zle, kapsule nepoužívajte!

Vedeli ste, že s pracím práškom možno nenarábate správne? Aj keď je pranie bežnou súčasťou našich životov, nie vždy túto činnosť vykonávame správne. Chyby pri praní, o ktorých by ste nikdy nepovedali, že sú chybami, odhalil pre Huffpost špecialista na bielizeň Patric Richardson.

Prášok vydrží až rok

Prehlásil, že vo väčšine prípadov používame až príliš veľa pracieho prášku. Taktiež, že rýchly cyklus v práčke na bežné pranie úplne postačuje. „Myslím, že vám úplne stačia dve lyžice prášku, takže vám celé balenie môže vydržať až rok,“ hovorí Patric.

Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

Zároveň tvrdí, že ak používate viac prášku, je to podobné, ako keď do jedla pridáte priveľa soli. „Trochu [prášku] úplne stačí, pretože urobí to, čo by mala. Ak pridáte oveľa viac, v skutočnosti to zničíte,“ vysvetľuje. Môžete dokonca spôsobiť, že vaše oblečenie bude aj po vypratí špinavé.

Kapsulám sa vyhýbať

Richardson to vysvetlil aj z vedeckého hľadiska. Keď sa uvoľnia nečistoty a choroboplodné zárodky do vody, zachytia sa v zlúčeninách, ktoré sa nachádzajú v pracích prostriedkoch. Prostriedky odtekajú do odtoku a ak použijeme príliš veľa prostriedku, zostávajú v bubne a usádzajú sa na oblečení.

Okrem iného odporúča vyhýbať sa kapsulám na pranie, pretože obsahujú viac prášku, ako na jedno pranie v skutočnosti potrebujete. „Nepáči sa mi to, pretože nedokážete si odmerať množstvo,“ odôvodňuje.