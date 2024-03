Všetko mohlo byť len o nich. Spoznajte sedem znakov, či ste ako dieťa vyrastali s nezrelými rodičmi

Detstvo by malo byť o prijatí, láske a povzbudení. Mnohé deti to ale nezažili. Ako uviedla uznávaná manželská a rodinná terapeutka Aparna Sagaramová pre Huffpost, niektorí rodičia sa vedia postarať o fyzické potreby dieťaťa, no nevedia nič o emocionálnej alebo mentálnej podpore.

„Emocionálne nezrelý rodič je ten, ktorý je neschopný uspokojiť vaše emocionálne potreby, či už ako dieťa alebo aj keď ste dospelé dieťa,“ vysvetlila a spolu s ďalšími odborníkmi dala dohromady sedem znakov, podľa ktorých zistíte, či vás vychovával emocionálne nezrelý rodič. „Zameriavajú sa iba na seba, a to bez ohľadu na to, čo sa deje vo vašom živote. Inými slovami – všetko je o nich,“ začali expert.

7. Nezrelí rodičia zaťažujú deti svojimi problémami

Emocionálne nezrelí rodičia nedokážu dobre zvládať svoje vlastné emócie a so svojimi problémami sa často zverujú svojim deťom. „Môže to byť čokoľvek – od problémov v práci cez problémy v manželstve až po finančné ťažkosti,“ vysvetlila Sagaramová. Emocionálne nezrelí rodičia sa nedokážu sami regulovať, preto sa obrátia na svoje dieťa, pre ktoré to však môže byť zahlcujúce.

Často to podľa nej vedie k tomu, že sa deti emocionálne vypínajú a sústredia sa iba na problémy iných ľudí. „Taký rodič môže spôsobiť, že sa dieťa bude cítiť zodpovedné za nálady a emócie svojich rodičov,“ dodala.

6. Spoliehajú sa na svoje deti a ich emocionálnu podporu

Podľa terapeutky Jennifer Chaikenovej je ďalším znakom závislosť rodičov od podpory svojich detí. „Obracajú sa na svoje deti, aby dostali validáciu, bezpečie a priateľstvo, no v takom prípade je odstavený tok starostlivosti. Deti nemôžu svojim rodičom poskytnúť potrebnú podporu,“ uviedla expertka s dodatkom, že emocionálne nezrelí rodičia často očakávajú, že ich deti vedia lepšie, čo chcú a potrebujú. A ak ich dieťa nedokáže uistiť, dokážu vybuchnúť.

