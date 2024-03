Volajú si a radi sa aj stretnú. Toto sú slávne páry, ktoré aj po rozchode zostali dobrými priateľmi

Boli by ste v pohode s tým, že by ste s bývalým partnerom zostali priateľmi? Keď sa niektoré páry rozídu, pália za sebou mosty a už sa nechcú nikdy vidieť. Iné si zostanú blízke po zvyšok svojho života a namiesto romantického spojenia si vážia priateľstvo. A týmto piatim párom sa to podarilo a dodnes sú kamarátmi.

5. Jennifer Aniston a Brad Pitt

V roku 2020 na udeľovaní cien SAG Awards Jennifer Aniston a Brad Pitt fanúšikov svojím opätovným stretnutím. Pravdou však je, že obaja sa k sebe správali priateľsky aj po rozchode - možno len potrebovali pár rokov na to, aby nejaké emócie v sebe schladili. „Majú veľmi zrelý vzťah, ktorý sa časom vyvinul, pretože obaja zažili manželstvá, ktoré nefungovali,“ uviedol vtedy pre portál sheknows.com zdroj blízky obom hercom s tým, že sa majú radi a od rozvodu sú oveľa bližšími priateľmi.

4. Elizabeth Hurley a Hugh Grant

Romantický vzťah hereckej dvojice sa skončil v roku 2000, keď si po trinástich rokoch povedali, že to chce zmenu. Elizabeth Hurley však v podcaste pre magazín People prezradila, že so svojím bývalým partnerom sú si naďalej dosť blízki. „S Hughom sme stále veľmi dobrými priateľmi,“ povedala. „Prežili sme toho spolu veľa. Ale myslím si, že jednou z najdôležitejších vecí na udržanie dobrých vzťahov so svojimi bývalými je mať veľký rešpekt k ich súčasnému životu,“ dodala umelkyňa.

3. Adela Vinczeová a Tomáš Bezdeda

Aj známa moderátorka a bývalý superstarista zostali kamaráti, hoci sa po dva a pol ročnom vzťahu pre vekový rozdiel rozišli. Jeden na druhého nepovedali ani jedno zlé slovo, práve naopak. „Bol to taký najdlhší vzťah. Príjemný, rád naň spomínam,“ prezradil po rokoch portál Topky Tomáš Bezdeda.

Podľa jeho slov zostali priateľmi, ktorí si volajú, napíšu si a stretnú sa a vždy si pomôžu. „Uznávam túto ženu. Bola mi veľkou inšpiráciou a mám ju veľmi rád, ale tak to má byť,“ napísal na svojom profile na sociálnej sieti spevák.

