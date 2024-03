Nikdy ma neobjal, len pil a kričal. Miro Jaroš až po rokoch pochopil príčinu nevydareného vzťahu s otcom

„Náš otec nás nikdy neobjal, nedal nám najavo, že nás má rád,“ zaspomínal si pred rokmi pre Nový Čas spevák Miro Jaroš, ktorý počas koncertov neraz videl šťastné deti po boku ich oteckov. Hoci sa k trpkým spomienkam na detstvo s otcom alkoholikom vracia nerád, v relácii Adely Vinczeovej Trochu inak odkryl svoju trinástu komnatu a so slzami v očiach priznal, ako ho nevydarený vzťah s otcom mrzí. S odstupom času si totiž uvedomil, že aj keď jeho otec nepatril k tým najlepším, pre svoje deti robil to najlepšie, čo vedel.

Nestihol sa rozlúčiť

O Mirovi je známe, že má krásny vzťah s milovanou mamou. Spoločný čas je pre oboch nesmierne dôležitý a pani Štefániu neraz ukazuje na sociálnych sieťach. A kým si s mamou vždy rozumel, o otcovi rozpráva len sporadicky - ich vzťah totiž nebol vôbec ideálny.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mirojarosmusic/posts/pfbid02fQzY5qLfcWyZgjvxKMqY8NHhRf1VktwLyLUYFqSQmjMzLSAc8VcBJkQXGFZoFssol?ref=embed_post

„Môj otec veľa pil. Bol alkoholik a my deti alkoholikov máme stále pocit, že ten tato, napríklad v mojom prípade, pil kvôli tomu, že ja som nebol dostatočne dobrý a že ja si tú vinu nesiem vlastne celý čas," priznal pred kamerami Miro. Hoci sa mu počas rozprávania leskli oči a len ťažko dokázal zadržať oči, dodal, že otec zomrel a on sa s ním nestihol rozlúčiť.

Aj keď sa pani Štefánia snažila ako mohla, obaja boli tvrdohlaví. „Ja som mu nedokázal odpustiť, že som "nemal otca" a on ma napriek tomu, že som za ním prišiel k smrteľnej posteli, neprijal. Keby som vtedy vedel to, čo dnes...," vyznal sa pred časom na sociálnej sieti a dodal, že nikdy nerozumel jeho kamarátstvu s pohárikom. Keď kričal, vzťahoval si to na seba.

Mohol dať niečo, čo nepoznal?

