Nenájdete ho na Facebooku ani na Instagrame. Tomáš Maštalír má na život bez sociálnych sietí svoje dôvody

„Čím viac som na očiach, tým vzácnejšie je pre mňa moje súkromie.“ To sú slová Tomáš Maštalíra, ktorý je jedným z najviac obsadzovaných hercov na Slovensku. Napriek tomu si svoje súkromie stráži ako oko v hlave a nemá potrebu ukazovať sa na sociálnych sieťach. Prečo ho nenájdete na Facebooku ani Instagrame? Má na to hneď niekoľko dôvodov.

Necíti sa tak

Tomáš Maštalír v niekoľkých rozhovoroch priznal, že je úplne iným človekom, ako sú roly, ktoré stvárňuje pred kamerami a na javiskách.

„Určite nie som verejný, exhibicionistický, ‚zdielny‘ človek, čo je možno v rozpore s týmto zamestnaním, že hercami musia byť exhibicionisti. Ale ja sa tak necítim,“ hovoril pre iGlanc obľúbený herec, ktorý je známy tým, že nerád ponúka rozhovory. Všetko, čo o sebe už chcel povedať, vraj už povedal.

Neukazuje ľuďom, čo raňajkoval

„Nie som mimoriadne zhovorčivý človek,“ priznal niekoľkokrát a rovnako to má aj so sociálnymi sieťami, ktoré by ste v jeho mobile hľadali len márne. Verejná časť jeho života je iba tá pracovná a je rád, že to má nastavené takto.

