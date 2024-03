Tati, medveď! Statočný otec Filip opísal, ako prežil útok nebezpečnej šelmy v Liptovskom Mikuláši

Mal to byť obyčajný deň – otec so synom si chceli v Liptovskom Mikuláši zatrénovať na bicykloch. „Tati, medveď!“ zakričal zrazu na Filipa Biskupiča jeho 13-ročný syn Oliver. Otec si myslel, že žartuje, no stačilo pár sekúnd a ležal na zemi zoči-voči šelme. „Mať pred tvárou takú šelmu, ktorú cítite, jej pach, silu, nervozitu,“ povedal 32-ročný Filip pre Nový Čas a opísal, ako sa mu podarilo prežiť stret s medveďom, ktorý na Liptove v nedeľu napoludnie poranil piatich ľudí.

Šok a poriadna rana

Filip je vedúcim dopravy na poľnohospodárskom družstve a aj keď má k zvieratám veľmi blízko, o tom, že raz stretne za bieleho dňa v meste medveďa, sa mu ani nesnívalo. Keď jeho syn kričal, že za nimi uteká medveď, myslel si, že ide o vtip.

„Vôbec mi nenapadlo, že to je naozaj, my sa často doberáme. No vzápätí som ležal na zemi zoči-voči šelme. Bol to šok a aj poriadna rana,“ prezradil Filip Biskupič, ktorý si pamätá, ako bol medveď nad ním a začal ho hrýzť.

Rany na tele aj na duši

Jeho syn mal toľko duchaprítomnosti, že bicyklom odišiel bokom z chodníka, ale neušiel. „Medveď sa nejak zamotal do môjho bicykla. Ja som ho kopal, strašne som kričal, doteraz ma z toho bolí hrdlo, a on sa snažil dostať preč,“ spomínal. Pri snahe o útek ho medveď pazúrmi zadrapol do tváre a pohrýzol ho na boku a na bruchu.

