Na nás záleží, čo spravíme. Alžbeta Ferencová má odkaz pre rómske dievčatá, pre ktoré sa stala vzorom

Bola to bomba, ktorú sledovala veľká časť Slovenska. Seriál Iveta o sebavedomej mladej Rómke z Trebišova, ktorá sa pretĺka životom, vyvolal pred časom silné reakcie. Niektoré boli nadšené, iné kritické, faktom však je, že jojkársky seriál otvoril viacero dôležitých tém.

Jeho hlavná predstaviteľka, herečka Alžbeta "Zea" Ferencová, sa vďaka nemu preslávila u nás, v Česku, ale najmä v rómskej komunite, v ktorej inšpirovala mnoho mladých dievčat. V rozhovore pre týždenník Život herečka najnovšie prezradila, ako jej úloha Ivety zmenila život a tiež to, ako ju rómske dievčatá, ako aj celá rómska komunita vnímala po odvysielaní seriálu.

Vyvolal u divákov silné emócie

Príbeh mladej východniarky zabŕdol v prvom pokračovaní seriálu aj do tém ako rasizmus, náboženský fanatizmus či homosexualita. Pochopiteľne tak vyvolal medzi ľuďmi rôzne druhy emócií, napriek tomu si Ivetu televízni diváci zamilovali.

Inak tomu nebolo ani v rómskej komunite, v ktorej sa Alžbeta Ferencová stala pre mnohé rómske dievčiny určitým vzorom. „Je pravda, že veľa dievčat sa so mnou vďaka seriálu stotožnilo. To je pre mňa veľmi silný moment a pozitívnym vzorom by som pre ne rada ostala naďalej,“ vyznala sa v rozhovore pre týždenník Život.

Na nás záleží, ako sa k zlyhaniam postavíme

