Rýchly a lahodný obed podľa Zdeny Studenkovej. Pripravte si ho vopred a keď príde návšteva, máte ho ihneď

Rýchlo a chutne? Vďaka skvelému receptu herečky sa to dá.

„Rada ochutnávam zahraničné kuchyne," priznáva Zdena Studenková, ktorá je nielen vynikajúcou herečkou, ale aj výbornou kuchárkou a nedávno dokonca vydala knihu s receptami. Má rada nové veci. V talianskej reštaurácii ju už nemôže „nič prekvapiť“, ale na dovolenke v Španielsku sa rada nechá zlákať na čerstvé krevety. V kuchyni už vytvorila viacero chutných a praktických vylepšení.

Relax a zábava

„Pre mňa je varenie zábava a relax. Poľutovala by som sa, keby som sa musela ísť najesť na benzínku alebo do nejakej vývarovne,“ objasňuje v rozhovore pre Varechu. Varenie podľa Zdeny nemusí byť len zdĺhavé a komplikované - niekedy na to stačí chvíľka času, pár surovín a trochu hladu. S fanúšikmi sa preto podelila aj o svoj recept na rýchly obed.

Ide o chutné kuracie nugety v šľahačke, ktoré podľa herečkinho receptu pripravíte za pár minút. Poriadna výhoda receptu je, že mäso i zeleninu môžete pripraviť vopred do zapekacej misy. Ako uvádza RTVS, keď príde návšteva či rodina, misu len vložíte do rúry a o chvíľku vám v byte rozvoniava skvelé jedlo.

Rýchly obed podľa Zdeny Studenkovej:

Recept nájdete na ďalšej strane.