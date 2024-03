Mama a psychologička z krajiny, kde sú najšťastnejšie deti: Toto je 6 vecí, ktoré ako rodičia nerobíme

Holandské deti z výskumov pravidelne vychádzajú ako tie najšťastnejšie deti na svete. Druhé je Dánsko, tretie je Nórsko a Slovensko je až na 26. mieste z 38 krajín, ktoré skúmala organizácia UNICEF. Čo robia v krajinách, ktoré dominujú rebríčkom najspokojnejších ratolestí, inak? Nad tým sa zamyslela aj holandská detská psychologička Veronique van der Kleijová a na základe svojich výskumov a skúseností s výchovou dvoch vlastných dcér pre CNBC odhalila šesť princípov, ktorým sa holandskí rodičia vyhýbajú oblúkom.

6. Nikdy nevozíme deti do školy autom

Holandsko je krajinou cyklistov a hneď, ako sa dieťa dokáže posadiť, ho rodičia dávajú do cyklistickej sedačky. „Bicyklujeme v akomkoľvek počasí, aj v daždi. Učí to deti, že bez ohľadu na to, akým prekážkam vo svojom živote čelia, zvládnu to. Učí ich to aj samostatnosti. V čase, keď má väčšina detí deväť alebo 10 rokov, mnohí rodičia im dôverujú natoľko, že ich posielajú do školy na bicykli samé,“ vysvetlila holandská psychologička. Vďaka jednoduchému zvyky sa deti podľa nej stávajú samostatné, sebestačné a sebavedomé.

5. Nikdy naše deti prehnane nestrážime

Podľa van der Kleijovej je v Holandsku úplne bežné vidieť deti voľne behať na ihrisku bez veľkého dohľadu dospelých. „Jeden expat rodič mi raz povedal, akí boli šokovaní, keď išli prvýkrát na holandské ihrisko. Všetci rodičia sedeli na lavičke, pokojne sa medzi sebou rozprávali, zatiaľ čo ich deti všade liezli, behali a padali. No holandské deti sú od malička povzbudzované, aby skúmali svoje okolie, verili si a oprášili sa, keď spadnú,“ vysvetlila psychologička.

4. Nikdy nepracujeme viac ako 40 hodín týždenne

