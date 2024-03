Liečbou si môže kúpiť čas s dcérkami. Ivanka prehráva boj so zákernou chorobou a potrebuje našu pomoc

„Všetko odštartovalo tŕpnutie ľavej ruky," spomína si pre portál Donio 35-ročná Ivanka. Namiesto radosti z narodenia druhej dcérky zo dňa na deň prišli do rodiny obavy a strach z budúcnosti. Obavy boli odôvodnené. Dvojnásobnej mamičke totiž diagnostikovali sklerózu multiplex a hoci nad zákernou chorobou nikdy nevyhrá, finančne náročnou liečbou si môže kúpiť čas s milovanými dcérkami. Potrebuje ale našu pomoc.

Písal sa rok 2022 a Ivanka porodila svoju druhú dcérku. Starostlivosť o ňu a jej o dva roky staršiu sestričku jej však komplikovalo tŕpnutie ľavej ruky, necitlivosť v prstoch a zhoršená motorika. „Moje kroky viedli do neurologickej ambulancie, kde sa nazdávali, že problémom je karpálny tunel," hovorí.

Zrútil sa jej svet

Termín na ďalšie vyšetrenie však dostala až o tri mesiace. „Počas čakania na termín sa u mňa začali objavovať aj iné prejavy choroby. Pridružili sa ťažkosti s chôdzou a rečou. To nám už bolo jasné, že problém bude niekde inde," pokračuje s tým, že na vlastnú päsť začala hľadať informácie na internete.

„Dočítala som sa o skleróze multiplex. Moje príznaky tejto diagnóze zodpovedali, no ja som stále dúfala, že príčina mojich problémov je inde. Žiaľ, MRi vyšetrenie miechy a mozgu potvrdili krutú diagnózu. Vtedy sa mi zrútil svet. Pýtala som sa, prečo ja? Veď mám skvelého muža, úžasné deti, som mladá. Prečo práve ja?" povzdychla si Ivanka pri spomienke na obdobie, kedy sa musela vyrovnať so svojou diagnózou, nepoddať sa jej a postarať sa o obe dcérky. Tá staršia totiž ešte ani nechodila do škôlky.

Pomoc pre Ivanku Ak by ste chceli Ivanke pomôcť aj vy, môžete prispieť prostredníctvom zbierky na stránke Donio.

Mysleli si, že je opitá

