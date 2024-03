Päť jednoduchých tipov, s ktorými ľahko porazíte jarnú únavu. Pomôže aj ranný šok a menej kávy

Slnko svieti, kvety začínajú kvitnúť a sezóna pod holým nebom sa pomaly, ale isto začína. Ale zatiaľ čo sa príroda konečne prebúdza, množstvo ľudí to má inak a jediné, čo chcú, je spánok. A to „najlepšie“ na tom je, že ani nestrávili celú noc na párty. V skutočnosti spali dobrých osem hodín, no akosi sa stále cítia unavení, bez energie a motivácie čokoľvek robiť.

Jarná únava

Ak to platí aj pre vás, nezúfajte. Syndróm jarnej únavy je prirodzený príznak spôsobený zimou a našim biorytmom. Počas zimných mesiacov v dôsledku nedostatku denného svetla dochádza v tele k tvorbe menšieho množstva hormónu šťastia, čiže serotonínu. S príchodom jari a dlhším slnečným žiarením sa telo potrebuje prirodzene prispôsobiť, takže telesná teplota v tele stúpa, cievy sa rozširujú a krvný tlak klesá.

Viac svetla spôsobuje, že telo uvoľňuje viac serotonínu, pričom množstvo melatonínu zostáva stále vysoké. Telo sa nedokáže adaptovať na túto zmenu cez noc, takže v dôsledku toho sa môže človek cítiť malátny, menej motivovaný a unavený. Podľa portálu myequa.com však existuje niekoľko jednoduchých vecí, vďaka ktorým jarnú únavu s ľahkosťou porazíte.

5. Vymeňte svoju rannú šálku kávy za zelený čaj Matcha

Zelený čaj Matcha je dokonalým zdrojom stabilnej energie. Hlavný rozdiel oproti káve spočíva v spôsobe, akým čaj dodáva kofeín do vášho mozgu. Kofeín v čaji sa absorbuje a uvoľňuje pomaly v priebehu šiestich až ôsmich hodín, čo znamená, že poskytuje udržateľnú energetickú podporu a nie rýchly nárast, ako je to pri káve.

4. Začnite deň studenou sprchou

Ľadová sprcha môže posilniť váš imunitný systém a urobiť vás odolnejšími voči chorobám, zlepšiť krvný obeh a zvýšiť úroveň bdelosti, čo vás pripraví na svieži a nabitý začiatok dňa.

3. Dajte telu správnu výživu

