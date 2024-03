Adela je perfektná mama, malý jej visí na nohe. Viktor Vincze prehovoril o živote s adoptovaným synom

Je to už vyše roka, čo sa Vinczeovci stali adoptívnymi rodičmi. Adela a Viktor niekoľkokrát priznali, že správa o adopcii prišla v čase, keď to najmenej čakali, dnes by však rolu rodičov za nič na svete nevymenili. V rozhovore pre týždenník Život známy moderátor otvorene prehovoril o tom, ako sú na tom. Prezradil, či sa im ešte môže ozvať biologická matka chlapčeka aj to, aká je Adela mama.

Blesk z jasného neba

Keď im zhruba na začiatku novembra 2022 zavolali, nečakali podľa Adeliných slov doma na telefóne, ale žili si svoje životy. „Zrazu to bol blesk z jasného neba, že máme tu pre vás dieťa, môžete sa prísť pozrieť,“ prezradila Adela pre denník Plus Jeden Deň ešte začiatkom minulého roka detaily o vytúženom momente.

Život s vytúženým dieťatkom teraz uteká ako voda, hoci podľa Viktora sa adopčný proces ešte nechýli ku koncu. Obaja s Adelou dúfali, že sa ukončí v prvej polovici tohto roka. „Nemáme ešte termín pojednávania. Všetko pokračuje, nazval by som to, po starom. Nesústreďujeme sa na to nejako zásadne. Malý je super, nie je ani priestor na to, aby sme nad tým premýšľali, či máme všetky papiere ukončené. Dúfame, že to dobre dopadne, ale zároveň sa tým vôbec nestresujeme,“ úprimne priznal. Podľa informácií denníka Plus Jeden Deň sa im vraj už ale biologická matka chlapčeka ozvať nemôže.

Visí jej na nohe

Malý je vraj skvelý a dobrý chlapček a obaja sú extrémne šťastní, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Dni s ním sú podľa Viktora krásne, aj keď je chlapček primárne naviazaný na Adelu. „Je z toho viac vyčerpaná, lebo jej niekedy neviem pomôcť. Kým neodíde niekam preč, malý chce len mamu a mamu. Stále jej „visí" na nohe,“ hovorí Viktor o tom, ako to aktuálne vyzerá u nich doma.

Známy moderátor však chápe, že mama je v určitom období života pre dieťa to najdôležitejšie, čo človek má. „Mám veľkú úctu k Adelke, lebo naozaj, keď sme obaja s ním, ona sa nezastaví napriek tomu, že by som sa chcel hocijako zapojiť,“ skláňa sa pred svojou manželkou známy moderátor.