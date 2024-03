Z tejto sumy sa vám zatočí hlava. Zistite, čo musíte urobiť, aby vám cinkli peniaze navyše

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa projekt Národné stimuly pre zamestnanosť, ktorý má pomôcť dlhodobo nezamestnaným či hendikepovaným ľuďom uplatniť sa na pracovnom trhu. Projekt za vyše 300 miliónov eur bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu (EFS).

Rezort práce v rámci projektu pripravil osem aktivít, ktoré plánuje spustiť počas apríla. Ministerstvo finančným príspevkom vo výške životného minima (269 eur) podporí mladých ľudí do 30 rokov s nižším vzdelaním, ktorých umiestni do zamestnania a po dobu od troch do šiestich mesiacov im bude poskytovať tento príspevok.

Ako príklad pomoci uviedol minister práce Erik Tomáš program pre živnostníkov, v rámci ktorého uchádzač dostane jednorazový príspevok z eurofondov do výšky 7768 eur. Predtým mu však podľa neho má byť poskytnuté odborné poradenstvo a on musí prísť s reálnym podnikateľským zámerom.

Zaviesť chcú aj motivačný príspevok, ktorým chce rezort podľa Tomáša motivovať tých, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, aby sa zamestnali. Ak sa takýto človek zamestná, štát mu popri plate ponúka aj motivačný príspevok. V rámci projektu rezort práce plánuje prispievať zamestnávateľom i na mentora, ktorý pomôže uchádzačovi zapracovať sa na pracovisku. Podporiť chcú finančných príspevkom aj tých, ktorí sa rozhodnú podnikať.