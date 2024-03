Pri pôrode prišla o dve deti. Keď Zuzana Haasová rodila Marínku, manžel od šťastia plakal a hral na husle

Začiatkom septembra 2022 všetkých fanúšikov Zuzany Haasovej prekvapila radostná správa. Herečka porodila dcérku, ktorej spoločne s manželom, husľovým virtuózom Viliamom Schowantzom, dali meno Marína. Zuzana, ktorá 20. marca oslavuje 43. narodeniny, nechcela byť vo svetle reflektorov, preto o tehotenstve nevedel takmer nikto, iba najbližší. Hoci obľúbená slovenská herečka priviedla na svet svoju druhú dcérku, v živote už rodila štyrikrát - a o stratách svojich dvoch bábätiek sa nebála otvorene prehovoriť.

Kto nezažil, nepochopí

„Nikdy som nepotratila. Vždy som dieťatko priniesla na svet, no stratila som ho pri pôrode v ôsmom mesiaci,“ povedala pre Nový Čas Haasová, ktorá priznala, že dva pôrody nedopadli dobre. V roku 2013 predčasne porodila cisárskym rezom dcérku Karolínu, ktorá žila len niekoľko hodín. O tri roky neskôr prišla o synčeka Šimona, ktorý zomrel ešte pred pôrodom.

Oba prípady verejnosť spájala s herečkinou cukrovkou, ktorou trpí od detstva, no ona tieto klebety rázne odmietla. „To, že sa mi to nedarilo predtým, to bolo tým, že ten druhý mal veľký problém,“ prezradila pre Život Zuzana Haasová. Ppriznala, že ten, kto nezažil stratu bábätka, ten pocit nikdy nepochopí. Vďaka podpore rodine sa snažila prísť na iné myšlienky, no s partnerom si k sebe nevedeli nájsť cestu

Vzťah to nezvládol

Po náročnom období sa rozhodla ukončiť svoje druhé manželstvo. ​„Nepoznám vzťah, ktorý uniesol toľko bolesti zo straty detí. My sme sa o to pokúsili. Držali sme sa statočne... Každý ideme svojou cestou,“ priznala vtedy herečka, ktorá po rokoch našla svoju spriaznenú dušu.

Súčasného partnera pozná už viac ako 25 rokov. „Už v mojich štrnástich si mi hrával na strunu, Viliam, a chodil stále popod môj nos v škole, sledoval môj krok na schodoch, keď si sa staral o naše kamarátstvo, túžil si sa so mnou smiať, rozprávať, keď si trpezlivo prijímal moje ustráchané odmietania a vymyslel na mňa tvoj voňavý futrál na husle,“ spomínala v statuse šťastná herečka. Za husľového virtuóza Viliama Schowantza sa vydala v roku 2021 v úplnej tajnosti.

Bábätko plné nádeje a sily

Herečka vraví, že jej túžba po bábätku bola stále živá a strach z ďalšieho tehotenstva nemala. „Ja deti môžem mať. Dôkazom je Romanka,“ hovorila o svojej dcére z prvého manželstva. Aj preto nevidela žiaden dôvod, prečo by sa to s jej novým partnerom nemalo podariť. „Som zdravá aj Viliam je zdravý, tak prečo nie? Keď sa pošťastí, budeme radi. Bábätko je zázrak a my veríme na zázraky,“ hovorila vtedy s nádejou.

