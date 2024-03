Každý rok ju z neba poteší nádherným gestom. Stredoškolská láska tohto manželského páru prekonala aj smrť

Diana a John sa spoznali ešte na strednej škole. Vtedy si nikto z ich okolia ani nepredstavoval, že spolu nakoniec strávia celý život. Dvojica si časom medzi sebou utvorila tak silné puto, že sa svojou láskou dokázali sčasti vzoprieť aj smrti. Aj keď už John z tohto sveta odišiel, Diane každý rok venuje špeciálny darček.

Vie, že je s ňou

„J e to nastavené tak, že sa jej každý rok na prahu objaví kytica kvetov od môjho otca, “ vysvetľuje pre ABC News dojatá Marilee Heard, jedno z troch detí Diany a Johna. John pred siedmimi rokmi prehral boj s rakovinou, no postaral sa o to, aby sa jeho manželka vždy počas sviatku svätého Valentína cítila milovaná.

Ich láska stále trvá a radosť, ktorú jej kvety robia, je podľa detí priam hmatateľná. „Mali by ste vidieť jej úsmev, keď tie kvety dorazia. Naplní ju neuveriteľná radosť. Ona jednoducho vie, že je tam s ňou, “ myslí si Marilee.

Večná láska bola niečím, o čom manželia veľmi často rozprávali. John zvykol hovorievať, že s Dianou sú jedno a láskou v ich vzťahu naozaj nešetril. Keď sa jeho dni už krátili, dcére povedal, že bude pokračovať v odovzdávaní tohto posolstva aj keď tu už fyzicky nebude.

Dokonalé spojenie

