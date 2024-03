Ušetrite niekoľko stoviek eur. Odkladanie povinností na zajtra sa vám výnimočne môže oplatiť

Kľúčový termín na podanie daňového priznania sa pomaly, ale isto blíži a odborníci živnostníkom radia, aby si to nenechali na poslednú chvíľu. Existuje však možnosť, ako si túto povinnosť môžete odložiť na neskôr a ešte aj ušetríte stovky eur.

Ide o dátum

Ako pripomína Finsider, živnostníkom sa mení výška odvodov do Sociálnej poisťovne na základe toho, kedy podajú daňové priznanie. „Ak niekto podá daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 2. apríla 2024, potom sa mu odvody do Sociálnej poisťovne zmenia od 1. júla. Živnostníkom, ktorí využijú odklad o tri mesiace, sa odvody budú meniť až 1. októbra,“ vysvetľuje portál.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/FinancnaSprava/posts/pfbid0UpU4CwRhb4czwHzuyU346jpgjT8f6ACPxQBe1PZh9qExzeZr4a3XqfM88dVX4zDbl

Z tohto dôvodu sa vyplatí daňové priznanie odložiť ľuďom, ktorým majú odvody na sociálne poistenie stúpnuť alebo im má vzniknúť povinnosť platiť tieto odvody. „Na druhej strane, ak niekomu majú odvody klesnúť, alebo mu má zaniknúť povinnosť platiť sociálne poistenie, je pre neho výhodnejšie podať daňové priznanie v riadnom termíne,“ upozorňuje Finsider.

Ušetríte až 650 eur

Komu sa teda oplatí najviac, ak by odložil podanie daňového priznania? Týka sa to najmä ľudí, ktorí nemuseli platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ale na základe minuloročného príjmu s tým budú musieť začať. Minimálna výška odvodov do Sociálnej poisťovne je pre živnostníkov v tomto roku na úrovni 216,13 eura, čo znamená, že ak si niekto odloží povinnosť platiť odvody o tri mesiace, ušetrí celkovo 648,39 eura.

