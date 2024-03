Láska vyhasla, ale jedna krásna vec ich spája. Marek Fašiang s Terezou ukazujú, ako sa rozísť v dobrom

Nie je to ľahké, ale robia to pre ňu. Napriek tomu, že sa cesty Mareka Fašianga a jeho bývalej snúbenice Terezy Bizíkovej rozišli, naďalej držia pri sebe a dôvodom je aj dcérka. Dvojica je dôkazom toho, že aj po rozchode môžu bývalí partneri spolu dobre vychádzať. V rozhovore pre týždenník Život teraz známy herec otvorene prehovoril o tom, ako vyzerá striedavá starostlivosť a ako sa mu darí skĺbiť prácu a výchovu o malú Olíviu.

O 13 rokov mladšia komparzistka

Keď Mareka ešte pred rokmi oslovila televízia, či by si nezahral veterinára, vdovca s päťročnou dcérou, v seriáli Oteckovia, netušil, že práve tam stretne mamu svojej dcérky. Na natáčaní sa spoznal s o 13 rokov mladšou komparzistkou Terezou, ktorá ho ihneď zaujala. Odvahu osloviť ju ale nabral až po dlhých mesiacoch.

„Úprimne, keď som ju uvidel prvýkrát, udrelo mi do očí, aká je neskutočne krásna a, samozrejme, hneď som si ju vedel predstaviť ako svoju partnerku. Že to zájde až tak ďaleko, to som spočiatku netušil,“ priznal pre portál Mama a ja.

Stále ich bude spájať dcérka Olívia

Spoločný pár tvorili viac ako päť rokov a vychovávali dcérku Olíviu, ktorá sa narodila pred dvoma rokmi. Vlani sa však začali potýkať s krízou vo vzťahu, ktorú napokon neustáli a ich cesty sa definitívne rozišli. „Bez ohľadu na to, ako náš partnerský vzťah dopadne, stále nás bude spájať naše najväčšie životné šťastie! Olívia,“ napísali v spoločnom príspevku na sociálnej sieti ešte v čase, keď v sebe živili nádej, že to ustoja.

Článok pokračuje na ďalšej strane: