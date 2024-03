Vylepšené francúzske zemiaky od Ivety Malachovskej milujú všetci. Tajomstvom je špeciálna prísada

Známu moderátorku zapájali do varenia už odmalička, nie vždy jej to bolo po vôli.

Francúzske zemiaky sú pravidelnou súčasťou jedálnička mnohých slovenských rodín. Je to tak aj v rodine Ivety Malachovskej, ktorá si toto jedlo zamilovala vďaka svojej mame. Práve ona doň pridávala špeciálnu ingredienciu, ktorá ešte zlepšuje jeho chuť. U Malachovských sa po francúzskych zemiakoch vždy iba zapráši.

Špeciálna ingrediencia

Iveta a jej manžel Martin radi varia a ochutnávajú. Známa moderátorka sa v kuchyni zvŕtala už ako dieťa, pretože jej mama nemala problém zapájať ju do varenia. „Mohla som mať asi osem rokov a sestra desať, keď nás mama začala pravidelne zapájať do domácich prác. Pochopiteľne, nenávidela som to, ako každé dieťa v tom veku som chcela ísť radšej von, športovať, nie škrabať zemiaky či umývať riad. Nedalo sa však nič robiť,“ spomínala pre SME s úsmevom moderátorka.

Skúsenosti naberala aj na základnej škole - chlapci mali dielne, zatiaľ čo ony im zatiaľ na hodine varenia niečo nachystali a naservírovali. Najviac sa však naučila až vo svojom prvom byte. „No a keď som už začala chodiť s budúcim manželom, pripravovala som najmä mäso. Lebo chlapi ho majú radi. Nedávno mi pripomenul, že som mu stále robila rebierka,“ vraví.

V minulosti vraj doma kuchtila iba ona, pričom manžel Martin sa tomu úspešne bránil. Vždy sa veľmi tešil na francúzske zemiaky, ktoré Ivetu naučila jej mama - aj so špeciálnou ingredienciou. „A tieto mamine francuzáky vylepšené hráškom milujeme doma úplne všetci,“ netajila moderátorka pre portál Dobré jedlo a prezradila aj recept.

Recept na Ivetine vylepšené francúzske zemiaky:

