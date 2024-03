Vyrastal v šialenom kulte blonďavých detí. Vodkyňa ich pripravovala na apokalypsu, zastavila ju až razia

V auguste 1987 vtrhla polícia do rozsiahleho sídla pri jazere Eildon v austrálskom štáte Victoria . Z domu odviedla sedem detí - všetky boli oblečené do rovnakých šiat a vlasy mali odfarbené peroxidom. Jedným z nich bol aj Ben Shenton, ktorý prvých 15 rokov svojho života strávil v kulte súdneho dňa, ktorý veril, že svet sa čoskoro skončí. Namiesto toho jedného dňa prišla polícia a deti izolované od reality ponorili do nového, neznámeho sveta – do toho skutočného.

Až do toho momentu Benov svet formovala Anne Hamilton-Byrneová, očarujúca a charizmatická inštruktorka jogy, ktorá koncom 60. rokoch presvedčila svojich nasledovníkov, aby sa pripojili ku kultu, ktorý nazvala „Rodina“. Členovia verili, že Anna bola reinkarnáciou Ježiša Krista a keď sa svet skončí, budú zodpovední za prevýchovu tých, ktorí prežijú.

Boh je v tebe

Anne Hamilton-Byrneová o sebe tvrdila, že je potomkom britských šľachticov, v skutočnosti sa ale narodila ako Evelyn Edwardsová v austrálskom mestečku ako najstaršia zo siedmich detí. Jej matka mala psychické problémy, hovorila s mŕtvymi a zapaľovala si vlasy. Anne sa musela starať o mladších súrodencov, s ktorými čelila obrovskej chudobe a na istý čas skončili aj v sirotinci.

Ako dospelá našla svoj zmysel v Sidda joge, ktorá spočíva v odhalení vnútornej energie každého jedinca. „Cti sám seba. Uctievaj sa. Sám medituj. Boh prebýva v tebe,“ hovoril zakladateľ Muktananda svojim žiakom. Učeníci tak mali dôjsť k poznaniu, že božská sila prebýva v každom z nich. Budúca vodkyňa sekty „Rodina“ si však toto učenie zrejme vyložila až príliš doslovne.

V roku 1963 v spolupráci s Raynorom Johnsonom, fyzikom, ktorý sa zaujímal o paranormálne javy a mystiku, založila hnutie, ktoré spájalo parapsychológiu, hinduizmus a kresťanstvo. Okrem toho ich fascinovala halucinogénna droga LSD. O päť rokov neskôr si na predmestí Melbourne zaobstarali usadlosť, ktorú nazvali Santiniketan Lodge.

V čase najväčšieho rozmachu „Rodiny“ sa tu každý týždeň schádzalo okolo 150 ľudí. Boli medzi nimi obyvatelia okolitých bohatých štvrtí, zdravotníci a psychológovia so záujmom o východné náuky, ktorých prilákala Johnsonova vedecká povesť.

Prepisovali na ňu majetky

Z nádhernej a charizmatickej Anne sa postupom času stala vodkyňa spoločenstva. Počas zhromaždenia si sadala na trón ožiarený špeciálne nainštalovanými svetlami. „Anne bola obklopená modravou žiarou, ktorá okolo nej vytvárala auru,“ popísala vo svojich pamätiach Sarah Mooreová, ktorá ako prvá unikla z kultu.

