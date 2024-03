Úspech slovenskej kuchyne! Naša maškrta zabodovala v konkurencii desiatok pokrmov z Európy

Naši predkovia isto ani netušili, že ich recepty raz budú hodnotiť ľudia z celého sveta. Populárny cestovateľský gastroportál Taste Atlas si tentokrát posvietil na „najobľúbenejšie európske pouličné jedlá​" a hoci v rebríčku figurujú desiatky pokrmov vrátane svetoznámych francúzskych palaciniek Crêpes či gréckeho gyrosu, zahanbiť sa nenechali ani tie slovenské. Pozrite sa, ako dopadli.

Za zoznamom stojí gastronomický web Taste Atlas, ktorý zhromažďuje recepty, recenzie od potravinových kritikov či tipy na obľúbené reštaurácie. S obľubou ho však navštevujú aj cestovatelia, ktorí chcú ochutnať tradičné miestne pokrmy, prípadne prispieť svojím názorom na rôznorodé medzinárodné chute.

Prvé miesto v rebríčku si uchmatli Pastel de nata, pochutina z Portugalska. Ide o vaječný pudingový koláč, ktorý je populárny po celom svete. „P re najlepší výsledok by náplň nemala byť príliš sladká a nemala by mať príchuť citrónu ani vanilky. Namiesto toho by mali byť koláče posypané škoricou a ideálne podávané so šálkou kávy," píše Taste Atlas.

Na druhom mieste skončili pirohy, ktoré sú špecialitou našich susedov. Pre Poliakov sú skutočne národným jedlom, ktoré nechýba na stole pri akejkoľvek príležitosti, no neznáme nie sú ani u nás. Zvyčajne sú plnené kapustou, zemiakmi, bryndzou, mletým mäsom, fazuľkami alebo hríbmi s cibuľou. Sladké verzie bežne zahŕňajú jahody alebo čučoriedky.

Na treťom mieste sa objavila grécka pochutina - gyros. „J e jedným z najobľúbenejších gréckych jedál na ulici, ktorý pozostáva z mäsa, ako je bravčové a kuracie mäso (v Grécku) alebo jahňacie a teľacie mäso (populárne v iných krajinách) varené na vertikálnom ražni. Mäso sa nakrája na tenké hoblinky a potom sa zvyčajne vloží do pita chleba spolu s omáčkami, ako sú tzatziki a zeleninou, ako sú paradajky, cibuľa, šalát a uhorky," píše Taste Atlas.

Štvrtú priečku si uchmatli svetoznáme francúzske palacinky Crêpes. „Tieto tenké palacinky sa vyrábajú z pšeničnej múky a majú pôvod vo francúzskom regióne Bretónsko,“ opisuje Taste Atlas pochúťku, ktorá sa rýchlo rozšírila do celého sveta.

Slovenský úspech

Hoci v rebríčku figuruje stovka pokrmov z celej Európy, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko.