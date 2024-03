Päť dní iba ležal a chcel sa zabiť. Najlepší plavec vďačí za život žene, ktorá mu udržala hlavu nad vodou

Počas celej kariéry vyhral 66 zlatých medailí a aj tak hovorí, že všetky by mali patriť jeho milovanej žene. Plavecký šampión Michael Phelps tvrdí, že jeho manželka Nicole Johnsonová si zaslúži tú najväčšiu medailu za to, že mu podľa jeho vlastných slov vždy „držala hlavu nad vodou“. „Je to práve Nicole, ktorá má už 15 rokov vidí ísť hore a dole ako na horskej dráhe,“ povedal pred dvomi rokmi Phelps, ktorý si je istý, že bez nej by dnes už nebol nažive.

Hyperaktívny chlapec

Fanúšikovia ho videli najmä na stupňoch víťazov s tým najžiarivejším úsmevom na tvári. Pravdou ale je, že Michael Phelps to v živote vôbec nemal jednoduché a úsmevy neboli vždy úprimné. Michael vyrastal v rozvedenej rodine ako najmladší z troch súrodencov. Jeho mama Debbie bola na tri deti úplne sama a aj napriek tomu sa jej podarilo vychovať najlepšieho plavca na svete.

Bola to práve jeho mama, ktorá sa rozhodla, že dá syna na plávanie, pretože mal poruchu pozornosti spojenú s hyperaktivitou známou pod názvom ADHD. „Jeden z jeho učiteľov mi povedal, že sa nedokáže na nič sústrediť. Prinútilo ma to všetkým dokázať, že sa mýlia. Vedela som, že ak budem s Michaelom spolupracovať, môže dosiahnuť čokoľvek, čo si zaumieni,“ priznala jeho mama a mala pravdu.

Honba za medailami

Michael už ako 10-ročný držal národný rekord vo svojej vekovej skupine v motýliku na 100 metrov. „Jediný dôvod, prečo som sa dostal do vody, bola moja mama,“ priznal Phelps. Vďaka svojej diagnóze a odvážnej mame našiel svoju životnú vášeň. Zisk 28 olympijských medailí si ale vyžiadalo svoju daň.

Počas jeho kariéry mal okolo seba tím ľudí, ktorí vždy dbali na jeho fyzické zdravie, ale na to psychické už nikto nedával pozor. Po zisku šiestich zlatých a dvoch bronzových medailí na olympijských hrách v Aténach prvýkrát pocítil depresiu. „Celé roky som zadržiaval svoje emócie, pretože som nedokázal ukázať slabosť alebo zraniteľnosť. Pre mojich konkurentov to mohla byť výhoda,“ vyznal sa.

Boli časy, keď ho nenávidela

Túžba po ďalších víťazstvá bola neúprosná a s narastajúcim tlakom vzrastala aj depresia. „Mal som pocit, že som na vrchole hory a čo som mal teraz, dopekla, robiť? Kam mám ísť? Kto som?“ pýtal sa sám seba v najhorších chvíľach, keď nedokázal ani vstať z postele. „Myslel som si, že som ‚len plavec‘. Nie ľudská bytosť,“ popísal Phelps svoje pocity, ktoré často utápal v alkohole.

V roku 2014 sa znovu veľmi opil a prvýkrát začal rozmýšľať o samovražde. „Mal som pocit, že už nechcem žiť a cítil som, že spôsobujem veľa stresu a problémov ostatným ľuďom okolo mňa, takže som si myslel, že najlepšie bude, ak odídem,“ hovoril Michael. Nádej mu nakoniec dala jeho životná láska Nicole.

Článok pokračuje na ďalšej strane: