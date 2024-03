Populárne muránske syslíky opäť vybiehajú na lúku. Aj keď sú po zime vyčerpané, kŕmiť sa nechajú

Stretnúť sysle vo voľnej prírode je prakticky nemožné. Jednou z mála výnimiek je sysľovisko Biele vody pri Muráni, ktoré si vďaka množstvu roztomilých hlodavcov vyslúžilo obrovskú popularitu. Hoci zimu prespali dobre ukryté vo svojich norách, postupne opäť zapĺňajú lúku a hľadajú návštevníkov, ktorí by im doniesli niečo zdravé pod zub.

„Lúka plná sysľov sa pomaly opäť začína plniť… sysľami," napísalo na sociálnej sieti vedenie sysľoviska, ktoré sa už približne mesiac stará o dostatok potravy, pretože sa kvôli mláďatám potrebujú dostať čo najskôr do kondície.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/syslovisko/videos/435280735585949/

„Oni keď sa prebudia, tak sú po hibernácii vyhladované s nižšou hmotnosťou a potrebujú sa vypásť. Tým, že ich prikŕmime, samičky sa dostanú do kondície skôr a majú viacej mláďat ako v prírodných lokalitách,“ vysvetľuje pre RTVS zoológ a ochranár Ervín Hapl, ktorý pred 24 rokmi sysľovisko založil.

Ochranári, ale aj prví zvedaví turisti, im tak pravidelne nosia obľúbenú slnečnicu, mrkvu, jabĺčka či dokonca cviklu. „Keď už ich prikŕmime nazačiatku, musíme ich prikrmovať celú sezónu,“ pokračuje ochranár s tým, že aj kvôli tomu zvyšujúcu sa popularitu tohto miesta podporujú.

„Ľudia nám pomáhajú a my to aj podporujeme, vyzývame ich, aby ich kŕmili. Vyzývame ich ale, aby ich kŕmili tou slnečnicou, poprípade mrkvou, jabĺčkami, teda takou prírodnou potravou a pravidelne kontrolujeme, či tu nezostalo veľa krmiva,“ dodáva Hapl.

Príroda vraj nemá problém ani s nadbytkom potravy a hravo si s ňou poradí. „Stane sa to, že v noci príde upratovacia čata, ako to voláme, prídu lane, kuny, líšky, jazvece a tie to pozbierajú," dodáva ochranár s tým, že akonáhle ľudia opustia túto lokalitu, priletia aj vtáci, ktorí si pochutnajú na rozsypanej slnečnici.