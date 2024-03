Správne raňajky vás urobia viac sexi, nesprávne ľudí skôr odlákajú. Prejavia sa v črtách vašej tváre

Všetci sme už kdesi čítali o tom, že raňajky sú podstatnou časťou nášho dňa. Vedeli ste však, že ovplyvňujú aj našu atraktivitu? To, čo raňajkujete, doslova ovplyvňuje to, či sa páčite iným. Prišli na to francúzski vedci z Univerzity v Montpelliere, ktorí upozornili na to, že by sme si mali rozmyslieť, čo si dáme na raňajky.

Džús a spracované jedlo - zlý nápad

Ak totiž často siahate po ultraspracovaných kúskoch pečiva či po ovocnej šťave, môžu vás ľudia považovať za menej atraktívnych. Takéto raňajky sú plné rafinovaných sacharidov môžu ovplyvniť štruktúru vašej pokožky či mať dlhodobé účinky aj na pohlavné hormóny z toho dôvodu, že sa ich prijímaním istým spôsobom menia hladiny cukru v krvi.

Ilustračný obrázok. Foto: Freepik/timolina

Rafinované cukry organizmus spracuje rýchlo a keď ich človek príjme, radikálne sa mu zvýši aj hladina cukru v krvi.

Jemne pozmenia črty vašej tváre

Podľa výskumu práve ľudí, ktorí začínali deň nerafinovanými sacharidmi, považovali ostatní za viac príťažlivých. „Je prekvapivé že naše diétne rozhodnutia môžu mať rýchly efekt na náš vzhľad,“ hovorí doktorka Claire Berticat pre The Guardian.

„Tieto fyziologické zmeny môžu jemne pozmeniť naše tvárové črty a ovplyvňujú to, ako ostatní vnímajú našu príťažlivosť,“ vysvetľuje ďalej. Výskum vedci uskutočnili tak, že rozdali 52 mužom a 52 ženám vo veku od 20 do 30 rokov rozdielne raňajky. Jedna skupina začínala deň bagetou, vyrobenou z priemyselnej mletej múky, s džemom a džúsom.

Zelená len jedným raňajkám

Článok pokračuje na ďalšej strane: