Slafkovský ohúril, pobavil a nakoniec potešil. Jeho slová zahrejú pri srdci každého slovenského fanúšika

Mladý útočník potvrdil, že chce prísť na tohtoročné MS do Česka.

Juraj Slafkovský bodoval v zámorskej NHL v treťom stretnutí za sebou. Slovenský útočník prihral v noci na piatok na jediný gól Montrealu v domácom súboji s Bostonom, ktorý hostia vyhrali 2:1 po predĺžení. Dráma gradovala vo skvelej atmosfére montrealskej haly Bell Centre, už pred zápasom označil Slafkovský fanúšikov Canadiens za najlepších v celej lige.

Pochválil slovenských priaznivcov

Zároveň v rozhovore pre slovenskú verziu oficiálnej stránky NHL potvrdil, že chce prísť na tohoročné MS do Česka. „Fanúšikovia v Montreale sú určite najlepší v lige. To nepochybne. Vo všetkých domácich zápasoch cítime obrovskú podporu. Aj vďaka nim som veľmi rád, že môžem hrať práve tu,“ napísal Slafkovský v predvečer duelu s Bostonom v exkluzívnom blogu pre nhl.com/sk.

Nezabudol jedným dychom pochváliť aj priaznivcov zo Slovenska: „Počas tripov i na domácich zápasoch sledujem slovenských fanúšikov v hľadiskách. Snažím sa im vždy hodiť nejaký puk, aby mali nejakú pamiatku, keď už prileteli takto ďaleko. Dokonca mi pripadá, že fanúšikov zo Slovenska na NHL pribúda a som za to veľmi rád. Čo sa týka popularity v Montreale, tak to ide trochu mimo mňa, pretože na ulicu ani veľmi nechodím - som lenivý. Nie, to len žartujem. Ale pripadá mi, že na Slovensku je záujem fanúšikov ešte intenzívnejší ako v Montreale, takže sa s tým dokážem v pohode popasovať.“

Parádna asistencia

V súboji tradičných rivalov proti Bostonu sa Slafkovský blysol parádnou asistenciou pri góle na 1:1 v 15. minúte. Strelu Nicka Suzukiho z ľavého kruhu zblokoval Hampus Lindholm, ale puk sa dostal k Slafkovskému, ktorý pohotovo z prvej parádne našiel svojho kapitána pred odkrytou bránkou a ten s prehľadom vyrovnal. Najvyššie draftovaný hráč roka 2022 má po 66 dueloch na konte spolu 35 bodov (14+21).

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.