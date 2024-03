Majú ojedinelú diagnózu, no štát odvracia zrak. Pomôžme Maťkovi a Kubkovi na ceste za lepším životom

Sú živí, veselí, bezprostrední a svojich rodičov napĺňajú nekonečným šťastím. Bratia Maťko a Kubko z Cífera sa však narodili s ojedinelou chorobou s názovm Burnside Butlerov syndróm, ktorá má množstvo sprievodných javov, pre ktoré sú imobilní. Napriek tomu rodičia veria, že jedného dňa ich uvidia behať. Hoci pre zlepšenie ich stavu robia aj nemožné, potrebné rehabilitácie ďalej nevládzu financovať z vlastných zdrojov.

Nerozlučná dvojka

„Náš príbeh sa začal, keď sme sa rozhodli mať bábätko. Bohužiaľ, naše prvé tri tehotenstvá neboli úspešné. Štvrté tehotenstvo napredovalo a po prvom trimestri to vyzeralo, že všetko bude fajn,“ spomína si mama Monika na moment, keď čakali vytúženého synčeka Mateja.

Foto: matejkodmo.sk

Aj keď spočiatku prežívali to najväčšie šťastie, po problémoch pri pôrode videli, že sa nevyvíja, ako by mal. „Matej má šesť rokov, chodí iba okolo nábytku, inak sa pohybuje na vozíku. Nerozpráva, vývojovo je pozadu, no zbožňuje šoférovanie a bicyklovanie,“ povzdychla si Monika pred rokom pre Asociáciu pomoci postihnutým (APPA). To, že ide o genetické ochorenie, však zistili až v momente, keď bola Monika tehotná s Jakubkom. Žiaľ, vyšetrenia ukázali, že ochorenie majú obaja.

Nemajú na nič nárok

„Náš deň je veľmi náročný, s oboma pravidelne cvičíme doma. Trénujeme jemnú motoriku, učíme sa znakovať a komunikovať pomocou obrázkov a robíme logopedické cviky. Veľmi sa bojíme, že im o chvíľu nedokážeme zabezpečiť terapie, ktoré im tak veľmi pomáhajú v napredovaní,“ priznala pred časom Monika, ktorá sa snaží pre svojich synov robiť prvé aj posledné.

Článok pokračuje na ďalšej strane: