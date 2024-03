Na letisku prežil celých 18 rokov. Za Terminálom s Tomom Hanksom stojí skutočný príbeh tajomného utečenca

Tom Hanks stvárnil rolu Viktora Navorského, ktorý prichádza do New Yorku. Netuší, že počas dlhého letu sa v jeho krajine odohral vojenský prevrat. Nesmie vstúpiť na územie USA. Opustený Viktor s pasom neexistujúcej krajiny musí stráviť nejaký čas v tranzitnej časti Kennedyho letiska a čakať, kým v jeho krajine skončí občianska vojna. Málokto vie, že za dnes už kultovým filmom Terminál sa skrýva skutočný príbeh utečenca, ktorý strávil na letisku celých osemnásť rokov svojho života.

Absurdná obeť absurdnej byrokracie

Jeho príbeh sa však neodohral na americkom letisku, ale v Paríži. Ak ste teda medzi 26. augustom 1988 a júlom 2006 náhodou prechádzali cez terminál 1 medzinárodného letiska Charlesa de Gaulla, možno ste aj vy videli Mehrana Karimiho Nasseriho.

Nasseri sa narodil pravdepodobne v roku 1943 v Iráne. Prečo pravdepodobne? Pretože všetky príbehy, ktoré za tie roky vyrozprával, sa navzájom vylučovali a zo dňa na deň sa menili. „Zdalo sa, že v jeho minulosti bolo niečo, na čo musel zabudnúť. Bolo to veľmi frustrujúce. Raz týždeň trval na tom, že v skutočnosti je Švéd,“ priznal filmový režisér Paul Berczeller, ktorému sa podarilo dať ešte pred zverejnením filmu Terminál dohromady jeho najkonzistentnejší príbeh.

Ako 31-ročný odišiel Nasseri do Spojeného kráľovstva študovať na univerzitu v Bradforde. Keď sa po štúdiu vrátil do rodného Iránu, vypukli protesty proti poslednému iránskemu vládcovi, ktorý sa tituloval ako kráľ kráľov. Nasseri sa pridal na stranu revolucionárov, za čo ho vláda vyhostila z krajiny a odobrala mu iránske občianstvo. Štatút utečenca mu údajne nechcela dať v tom období žiadne európska krajina okrem Belgicka. Vďaka tomuto statusu a novým dokladom mohol vycestovať do ktorejkoľvek krajiny a keďže študoval v Británii, rozhodol sa, že pôjde práve tam.

Terminál letiska, nový domov

Z Belgicka vycestoval do Francúzska, odkiaľ chcel odletieť do vysnívanej Británie. Počas cesty mu však ukradli batožinu s dokladmi, a tak sa síce z Francúzska dostal do Londýna, tam ho pasová kontrola poslala späť na let do Paríža. Na parížskom letisku Charlesa de Gaulla ho zatkla polícia za ilegálny vstup do krajiny. Nemal žiadne dôkazy, ktoré by policajtom dokladali jeho životný príbeh, no stratené doklady tiež znamenali, že Francúzi nepoznali krajinu pôvodu, do ktorej by ho mohli vrátiť.

Preto ho nechali na letisku. Terminál letiska je totiž považovaný za tzv. medzinárodný priestor, čo znamená, že nie je definovaný ako štát, preto k životu tam nepotrebujete žiadne doklady. Bez nich sa ale nedostanete nikde inde. Takto sa stal Nasseriho domovom terminál číslo jedna.

