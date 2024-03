Po zásahu prúdom zostala maličká Izabelka nehybne ležať na zemi. Statočná suseda Irena neváhala a konala

Rúčkou zavadila o starú zásuvku a zostala ležať na zemi. Hoci pri pohľade na nehybné telíčko ročnej Izabelky rodičia nevedeli, čo ďalej, na pokraji zrútenia zabúchali na dvere susedke Irene. Vďaka rýchlej reakcii spoločne zabránili najhoršiemu a podľa pokynov záchranárov malú bojovníčku oživili.

Pohotová susedka

Dráma sa odohrala v jednom z bytov v bratislavskej Petržalke. Ako informuje Nový Čas, dievčatko pri hre strčilo prsty do vytrhanej zásuvky a kopla ju elektrina. „Ležala na zemi v bezvedomí a bola modrá,“ spomína si Irena, ktorá k Izabelke pribehla po zúfalom búchaní rodičov na dvere.

„Kričala, že Izabelka odpadla a nedýcha. Utekala som tam a začala som jej dávať prvú pomoc. Pánbožko bol pri nás. Rodičia boli v šoku a nevedeli nič urobiť,“ opisuje dramatické momenty hrdinka z Petržalky. Ona však nespanikárila, zavolala záchranku a podľa pokynov operátorky začala s oživovaním.

Dojatý záchranár

Dojatý bol aj operátor tiesňovej lienky. „Po tridsiatich stlačeniach som nariadil dva vdychy, toto sa opakovalo až skoro do príchodu záchranky, tesne predtým sa ozval detský plač. Vtedy som si povedal, že vau,“ povedal so slzami v Juraj Markovič. Podľa jeho slov sa statočná Irena záchrany života nezľakla a dokonca dievčatku vytiahla zapadnutý jazyk.

„Keď sa prvýkrát nadýchla a začala plakať, bol to najkrajší moment na svete,“ vyznala sa Irena. Krátko nato dievčatko prevzali z jej rúk záchranári a transportovali ho do nemocnice. „Musela som pomôcť. Kto by odmietol,“ dodala rázne.