Keď mu píšu fanúšičky, má pre ne jedinú odpoveď. Šéfkuchár Martin Novák je už 10 rokov so svojou Hankou

„Svoju manželku milujem a myslím si, že to máme doma v tomto smere upratané,“ hovorí Martin Novák, keď sa reč zvrtne na žiarlivosť. Šéfkuchár, ktorý sa do povedomia divákov zapísal ako drsný chlapík z relácie Na nože, ktorá pomáha gastronomickým prevádzkam, sa totiž aktuálne zvŕta na tanečnom parkete v šou Let´s Dance po boku Julie Rezkovej. Tanec je pre niekoho dosť intímna záležitosť, no Martin má v tomto viac než jasno. Vždy sa vracia domov k svojej Hane, s ktorou je už desať rokov.

Variť začal skoro

Za to, že je z neho úspešný šéfkuchár s vlastným bistrom, vďačí nielen túžbe variť a zdokonaľovať sa v tom, ale aj mame. Tá mu totiž kedysi dala cennú radu do života. „Povedala mi, že keď budem kuchárom, nebude mi zle, budem v teple a budem najedený,“ zaspomínal si so smiechom v rozhovore pre Báječnú ženu.

V sedemnástich rokoch tak prerušil štúdium na Hotelovej akadémii v Bratislave a naplno sa vrhol do práce v kuchyni. Od roku 2004 pracoval vo viacerých známych reštauráciách. „Študoval som na hotelovej škole, kde som aj dostal výučný list a maturitu som si dorobil diaľkovo, lebo som bol stále v práci,“ spomína na časy, keď bol ešte tínedžerom.

Dnes vie, že mama nemala vo všetkom pravdu. Podľa neho majú totiž ľudia veľmi skreslený obraz o tom, ako to v špičkovej kuchyni funguje. A že šéfkuchár nemá vôbec čas sa v pokoji naobedovať či vypiť si popoludňajšiu šálku kávy. „V teple síce som, ale najedený nie. Často sa k prvému jedlu dostávam až večer, keď niekto z kolegov niečo pripraví, alebo jem až doma v noci,“ vysvetľuje Martin.

Jedlo pre kráľovné

Chlap ako hora s potetovanými rukami a šikovný v kuchyni sa môže pochváliť aj tým, že varil pre kráľovnú. A dokonca nie jednu, ale rovno hneď dve - britskú aj holandskú. „Pokiaľ ide o anglickú kráľovskú rodinu, bol som len jedným z mnohých kuchárov, lebo som bol ešte primladý a nemal som dostatok skúseností,“ priznal. Pre kráľovnú z Holandska už jedlo pripravoval aj s kolegom, bol totiž jedným z dvoch vedúcich kuchárov.

Sám si vraj na kulinárske špeciality nepotrpí, aj keď za večeru dokáže utratiť veľké peniaze a vychutnať si ju. Nemá však problém najesť sa aj na ulici a dať si niečo ako obyčajný chalan zo stánku. „Milujem ísť na držkovú s rožkom. To je presne o tom, že kde prídete, také máte očakávania. Keď viem, že prídem niekde, kde sú okolo mňa robotníci, tak s tým vôbec nemám problém. Nedávno som sa napríklad zastavil na treske v lahôdkach. A bolo to výborné,“ prezradil so smiechom pre Plus Jeden Deň.

O hlavu nižšia Hana

Martin však nevládne len v kuchyni, ale so svojimi 204 centimetrami je pánom domu aj vo vlastnej domácnosti. Keď pred rokmi stretol blondínku Hanku, ktorá je od neho presne o 30 centimetrov nižšia, bola to práve Martinova výška, ktorá jej vraj imponovala.

