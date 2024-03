Pracujete v tomto zamestnaní? Prilepšíte si poriadnou sumičkou od štátu, toto treba vedieť

Rezort školstva zavedie v tomto roku regionálne príspevky pre pedagogických a odborných zamestnancov. Prerozdelí 60 miliónov eur. Prvýkrát sa majú vyplácať v apríli. Cieľom je prilákať a udržať viac kvalifikovaných pedagógov v oblastiach, kde je najväčší nedostatok učiteľov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker.

Veľké rozdiely

„Vidíme veľké rozdiely v tom, kde nám chýbajú učitelia v dôsledku vysokých nákladov. Trpí tým predovšetkým osobitne západná časť Slovenska - Bratislava, ale aj východná časť, okres Košice aj niektoré väčšie mestá,“ uviedol minister s tým, že nedostatok učiteľov negatívne ovplyvňuje kvalitu vzdelávania.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/minedu.sk/posts/pfbid0WASZnhkP5wdyweqDgyBJYfQaeRcXYnBoCWrMxmEagcjAMwF5XyAHe5fXDUKPTuLHl

Ako avizoval, výška regionálneho príspevku sa určí na základe porovnania platov pedagogických a odborných zamestnancov s priemerným platom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v oblasti. Vyplácať sa budú podľa ministra v troch termínoch.

Ako ich rozdelia?

„Za mesiace január, február a marec v termíne apríl. Potom to bude do konca augusta a potom september, október, november, december,“ priblížil. Najvyšší príspevok by podľa jeho slov malo mať mesto Bratislava na úrovni 145 eur, najnižší príspevok je na úrovni 30 eur. Rezort školstva zverejní metodiku prideľovania príspevku na svojej stránke.

„Príspevok zatiaľ pokrýva rok 2024, pracujeme však na dlhodobom riešení. Budeme intenzívne rokovať s ministerstvom financií o možnostiach kontinuálneho financovania tejto iniciatívy v nasledujúcich rokoch,“ dodal. Ministerstvo školstva uvažuje aj o zahrnutí materských škôl do systému financovania.