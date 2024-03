Policajti dostali správu o nebezpečnej jazde v centre mesta. Keď zastavili auto, neverili vlastným očiam

Policajti pri talianskom meste Ferrara zastavili 103-ročnú vodičku, ktorej už vypršala platnosť vodičského preukazu. TASR prevzala informácie zo štvrtkovej správy tlačovej agentúry AFP. Telefonát o nebezpečne jazdiacom aute v centre mesta Bondeno s 13 000 obyvateľmi dostala polícia jednu hodina po polnoci, uviedla v oznámení, ktoré AFP dostala vo štvrtok.

Prekvapení policajti

Posádku policajného hliadkového auta „veľmi prekvapilo, keď zistili rok narodenia vodičky“, uvádzalo sa v oznámení. Giuseppina Molinariová, známa ako Giose, sa narodila v roku 1920, „takže má 103 rokov, ale stále je schopná sadnúť do auta a šoférovať do Bondena na návštevu priateľov“. Potme „zrejme“ stratila orientáciu a zablúdila, vysvetlila polícia.

Ilustračné foto. Foto: pickpik.com

Jej vodičský preukaz stratil platnosť pred dvoma rokmi. V Taliansku musia vodiči po osemdesiatke absolvovať každé dva roky lekársku prehliadku, aby sa im obnovila platnosť dokladu.

Dostala aj pokutu

Stotriročná vodička dostala pokutu a policajti ju potom odviezli domov. Ale nevzdala sa. „Kúpim si Vespu (skúter),“ povedala Molinariová pre miestne noviny La Nuova Ferrara. Dovtedy plánuje priateľov navštevovať na bicykli.

Starosta Ferrary v severnom regióne Emilia-Romagna Alan Fabbri, tiež pochádza z Bondena a pochválil jej prístup k životu: „Ja by som dal Giose skôr medailu, než pokutu. Nie je bežné mať takúto vnútornú silu a dodáva mi to nádej do mojej vlastnej staroby!“ napísal na Facebooku.