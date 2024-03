Užíval si ako Casanova, kým sa takmer neutopil. Jozef Vajda sa vzorným manželom stal vďaka Júlii

Bol vyhláseným sukničkárom a vo svojej autobiografii priznal, že v živote mal viac ako tisíc žien. Obľúbený slovenský herec Jozef Vajda žil roky ako Casanova. Dnes je z neho milujúci a verný manžel, ktorý otvorene hovorí o svojej bujarej mladosti. Zmenila ho Júlia, ktorú stretol po tom, čo sa v Austrálii takmer utopil v oceáne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/JozefVajda.sk/photos/pb.100063671111660.-2207520000./1136523886367149/?type=3

Lekár či kovboj

Pochádza z Púchova, no svoje detstvo strávil v kúpeľoch Nimnica, ktoré založil jeho otec. „Môj otec tam bol na Trati mládeže (železnici, pozn. red.), keď sa tam stavala priehrada. Bol tam ako čerstvý lekár, ktorý pomáhal pri zdravotných problémoch robotníkov. A popritom, ako sa bagrovala priehrada, tak sa narazilo na minerálnu vodu, o ktorej povedali, že je nejaká zvláštna, železitá. Môjmu otcovi to nedalo a neustále chodil s tou vodou na rôzne výskumy, kde povedali, že voda je liečivá,“ spomínal v relácii 2 na 1 Jozef Vajda. Jeho otec bol vytrvalý a na mieste začal stavať liečebné domy a postupne vybudoval kúpele. V bielom plášti chcel vidieť aj svojho najstaršieho syna, no Jozef sa videl na ranči.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/JozefVajda.sk/photos/pb.100063671111660.-2207520000./396222723730606/?type=3

Jeho starý otec mal kone a Jožko Vajda sníval, že bude kovbojom. Nakoniec ale zvíťazilo herectvo, vďaka ktorému si splnil svoj sen a vyhovel aj otcovi. V seriáloch si zahral lekára v bielom plášti aj princa na koni.

„Vtedy sme mali jazdu na koni ako klasifikovaný zápočet a ja už som to vedel, takže to ma neskutočne bavilo a stále som mal pocit, že budem hrať princov v rozprávkach, ktorí jazdia na koni. A aj sa mi to podarilo,“ prezradil pre TopStar Jozef Vajda. Na herectvo sa dostal na prvý pokus. Práve na VŠMU prvýkrát stretol svoju spolužiačku Zdenu Studenkovú.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TeleviziaMarkiza/photos/basw.AbpQi2Pi75O8EBf9UMHTD0jXHbejuB4jDfLhkSU6_8e5IZKyLeBpy6__9-y_F46ivk80lPhX5xoT74pj44ZoCofz0J3PwW-IVnAyeEj5ebNaO935k-D38vNc9QRfvXw-qg7d7SPIBkT_ZsD0TQuqWLvfrq6u9lGPUlMpk9OKa1Qz1Q/5109546445753494/?opaqueCursor=AbpOSnyD6JH77XFYKMgKGaWm1ZbL_4myPMqXAQTha0HgYR5AxH8TC65RTdPLCnDANe0HCt2WQlmcr8VLfNIj9lSxjgNvPSk1akL1-q7f6BD-_anwxJqWonrL5OChBP7X-2rneWezVPxSV1KtnEvMhu19G75XNzR8gl4soqRIAK504MRd1UDSuHBd2CZkRrMvHfQWWEQrvoXHXgbswBWy4O6gsSaVVTE2rJTGgZZ3n8QQkqvanBiQCYCWCFtcV05U3JZ32JOWgebMpofvs4rJI7U4pXbeYK_wzjsICZKrWT60_c6kii51UJ82iIiDA-xKa_JtPDw8lmFZOS8hCTSnj1RHuOEZ35DBZLdhcWF-ZCtfTeUWuerbS_E2eMrPiBCTDCIcoF3iq4wrvIcv2YbH06wzYLF6hI5-rDOJO7z4D_JqDgiUt5qf9QS_RwZurcLSh4KT1T_e_mkPz62Q_n6AR1JLYjWgpP3t58l76dqECxJlrjMnsR800DZAWSgZnY8Ge0_SgRJJZOhZaoxAmDam7ZMZqFxSsMMgiQIHI-_jsk7S3hv9Jpdf8n0vLs8OyimReM9aOfW8SBClkw5vVVTiPvnlx6DG2Now5whZgq_g4c-qVJj4gXYbbmAo_9jVT2lg8uib7rW7WVjukZJDy4hbMxvohDJ4zxBD4KB7ZSXFuZLdAh4vvyy6DBCKJiO6vvQ4k7w1KF8F7kCR6l7n1PGQ12aKHmEH0aPio93_xO7l3oRm24u7khYJiioleY76DDx2sFWJGZT_AjTJkNZYbr_2Zqgr-8dnpNAf1NG-tH9d7o_mhnNSUwpdxDNj_uQJSG3o8q30oJUPvRorAWv5ItqAVgpm

Casanova z kúpeľov

„Presne viem, že na sebe mala zelené minišaty, vysoké čižmy, mala nádherné vlasy, bola mladá, úžasná. Ja som vtedy prišiel z dediny, bol som veľmi vystrašený. Mal som pocit, že sa medzi tých uvoľnených a sebavedomých Bratislavčanov nikdy nedostanem,“ spomínal v rozhovore Vajda, ktorý vraví, že veľkého milovníka žien si nezahral len v divadle či na plátne, ale aj v súkromí.

Vo svojej autobiografickej knihe Moja cesta priznal, že nerátal počty svojich „trofejí“, ale vedel, že bol na najlepšej ceste zlomiť rekord Casanovu. S milostnými vzťahmi začal už ako tínedžer v kúpeľoch v Nimnici.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/JozefVajda.sk/photos/pb.100063671111660.-2207520000./885231761496364/?type=3

Búrlivák a „učiteľka sexu“

Článok pokračuje na ďalšej strane: