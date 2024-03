Mama deviatich detí: S dvoma alebo s deviatimi je to skoro rovnaké. Len máme väčšie hrnce a viac bielizne

Snívala o veľkej rodine, no lekár jej povedal, že žiadne deti mať nebude. Iva Sovadinová sa napriek tomu stala mamou deviatich detí a hoci ľudia nad ich početnou rodinou často len krútia hlavou, ona na svoje ratolesti nedá dopustiť. „ Mne to príde s dvoma alebo s deviatimi skoro rovnaké, akurát sú väčšie hrnce a je viac bielizne,“ rozpráva pre portál Maminka s úsmevom.

Povedali jej, že deti mať nebude

Rodinka z českého Šumperka má skutočne veľa členov. Najstaršia dcéra Klára má sedemnásť, najmladší Dominik rok a pol. Ostatné deti - Kubu, Mateja, Aničku, Marušku, Baru, Markétku, Filipa - od seba delia približne dva roky. O všetkých pritom hovorí ako o splnenom sne, pretože lekári nad ňou kedysi vyriekli nepríjemný ortieľ.

„V 17 rokoch mi povedali u gynekológa, že žiadne deti mať nebudem. To pre mňa bola obrovská rana,“ hovorí žena, ktorá odmalička túžila po veľkej rodine. „Hovorila som si, že keď deti mať nebudeme, tak ich adoptujeme. Sama som vyrastala v rodine, kde rodičia mali v pestúnskej starostlivosti tri deti,“ prezradila pred časom pre Deník.

Plné ruky práce

Krátko po svadbe s milovaným Vaškom obavy akoby zázrakom zmizli a otehotnela. „A potom už to išlo rad za radom. Mali sme jedno dieťatko za druhým. Vždy som porodila, dojčila a zase sme počali ďalšie,“ usmieva sa a dodáva, že deťom sa naplno venuje posledných 17 rokov. „Byť stále s nimi a všímať si to, ako rastú, čo potrebujú. Myslím si, že je to také povolanie ženy, že je to to najkrajšie, čo žena môže robiť,“ vyznáva sa Iva.

Hoci ich život nebol vždy jednoduchý, keďže riešili vážne choroby detí, stavbu domu a, samozrejme, aj financie, ktorých nebolo zrovna nazvyš. Popri maratóne dojčenia, prebaľovania, umývania, kŕmenia, prania a výchovy tak spolu s manželom začala podnikať. V dome na okraji Šumperka dnes vlastnia stolársku dielňu, vyrábajú hračky pre deti či vzdelávacie pomôcky. Okrem toho chovajú zvieratá a pestujú vlastnú zeleninu a ovocie.