Liam Neeson je milovanej manželke verný aj 15 rokov po jej náhlej smrti. Myslel si, že iba spadla do snehu

Keď Liam Neeson vo filme Láska nebeská hral rolu vdovca, ktorý sa musel vyrovnať so stratou manželky, netušil, že život pre neho napíše podobný príbeh. Len šesť rokov po premiére snímky sa stal vdovcom aj on sám. Po 15 rokoch manželstva tragicky prišiel o svoju milovanú polovičku, herečku Natashu Richardson, ktorej aj po jej smrti sľúbil vernosť. Svoj sľub dodržiava už 15 rokov od tragédie.

Láska na Brodwayi

Natasha a Liam sa prvýkrát stretli, keď ich oboch v roku 1993 obsadili do hry na Brodwayi. Liam bol očarujúcim mladým hercom, o ktorom sa šepkalo, že mal veľa žien. Natasha bola v tom čase vydatá za producenta Roberta Foxa. Herečka s trpkým úsmevom spomínala na to, aké ironické bolo, že stretla Liama práve vtedy, keď sa jej manželstvo rúcalo ako domček z kariet.

Média začali Natashu upodozrievať z nevery, no podľa jej vlastných slov bolo jej manželstvo dávno nefunkčné a príťažlivosť s Liamom zase nepopierateľná. „Načasovanie nebolo najšťastnejšie. Ale čo môžem na to povedať? Očividne som sa do neho veľmi zamilovala,“ uviedla otvorene.

Klebetám, že Liam má každú chvíľu iné dievča, nikdy neverila. „Teší ma, že sa do neho ženy zamilujú, pretože viem prečo,“ povedala s úsmevom o hercovi, do ktorého sa bezhlavo zamilovala i ona sama. Ich chémia na pódiu bola nepochybná a oboch za ich výkon nominovali na cenu Tony. „Nikdy potom som nezažil takú výbušnú chémiu s iným hercom alebo s herečkou. Mali sme medzi sebou niečo neopísateľné,“ priznal Liam Neeson.

Pohľadnica z Poľska

Ich románik sa začal po tom, čo Liam Neeson odišiel do Poľska nakrúcať Schindlerov zoznam. V tom čase Natasha oslavovala 30. narodeniny a od Liama jej prišla obyčajná pohľadnica, ktorá ju rozčúlila. „Je to ako list od kamaráta. Aký je náš vzťah?“ napísala Liamovi ultimátum. Jediná správa herca donútila rozhodnúť sa, či to s ňou myslí vážne.

