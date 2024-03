Zvodca. Nový pikantný príbeh od Vi Keelandovej

„Preboha, čo si mám obliecť?! Na rande som nebola dvadsať rokov.“

Horúčkovito som sa prehŕňala v šatníku. Všetky veci akoby kričali, že som hlavne mama. Vytiahla som nový outfit, ktorý som mala na sebe pred pár týždňami, priložila som si ho k telu a predviedla sa Eve.

„Berie ťa na pohreb?“ spýtala sa.

Nový sexi a šteklivý román od Vi Keelandovej, ktorá si na Slovensku získala desaťtisíce čitateliek. Autorka opäť dokazuje, prečo je kráľovnou súčasných pikantných romancí. Jej Zvodca má všetko, čo potrebujete, aby ste sa odreagovali po namáhavom dni a na chvíľu unikli z víru povinností a starostí.

Keď som sa zoznámila s Donovanom, mladým, úžasným, úspešným a inteligentným mužom, netušila som, o koho ide…

Spomenula som, že bol mladý? Rada to zopakujem.

Ford Donovan bol totiž o dosť mladší. No poďme pekne poporiadku.

Moja najlepšia kamarátka usúdila, že od môjho rozvodu už uplynulo dosť času a mala by som sa konečne vrhnúť do víru randenia. Na obľúbenej online zoznamke mi bez môjho vedomia založila profil a ako cieľovku odklikla dvadsaťjeden- až dvadsaťsedemročných mužov. Vtipne doplnila, že tí s prezývkou Kráľ orálu majú prednosť. Ten profil som nemienila využiť. Prisahám!

Lenže potom sa mi ozval Ford a začali sme si písať. Bavilo ma to, no jeho vek predstavoval pre mňa neprekonateľnú prekážku. A nielen jeho vek! Celé týždne mi nedal pokoj, a tak som súhlasila so schôdzkou – pre mňa prvou po dvadsiatich rokoch, ktoré som strávila so svojou stredoškolskou láskou. Vedela som, že to nikam nepovedie, no bola som naňho zvedavá. A viete, čo sa hovorí, kto je zvedavý, bude skoro starý.

Zvodca je návykový sexi príbeh s vášnivými scénami, ktoré vám vyrazia dych. Pritom je to napísané vkusne, pútavo a inteligentne. Najlepší je však ten láskavý a ironický humor, ktorý vie Vi Keelandová vložiť do svojich príbehov, takže miestami sa súčasne tak trošku červenáte, aj uškŕňate alebo rovno smejete. Napríklad 4.kapitola ako sa Valentina chystá na prvé stretnutie je skvelá.

Jednoducho nezabudnuteľné postavy, ktoré si zamilujete. Výborné zápletky a najmä – Ford dokáže Val, že vek je naozaj len číslo. A láska nehľadí na žiadne prekážky, nech sa nám sprvu zdajú akokoľvek neprekonateľné.

Moja asistentka má skvelý zadok.

„Doriti, ako sa tu vôbec dokážeš sústrediť?“ Logan sa otočil za Esmée, keď vychádzala z mojej kancelárie. Pohojdávala bokmi zo strany na stranu a hlava môjho kamaráta sa s ňou dokonale zosynchronizovala.

Úplne som ho chápal. Tá žena bola hotové umelecké dielo. Plné krivky – momentálne zahalené v priliehavých červených šatách, ktoré jej zvýrazňovali postavu – a zadok ako dokonalé prevrátené srdiečko. Keď si Logan takmer vykrútil krk, vedel som, že v predstavách to srdiečko už prevracia hore nohami.

Vi Keelandová je americká spisovateľka, autorka šteklivých romantických bestsellerov, ktoré doteraz preložili do mnohých jazykov. Z jej tvorby sa predalo vyše jeden a pol milióna výtlačkov. V súčasnosti žije s manželom a tromi deťmi v New Yorku. Vo vydavateľstve IKAR od autorky vyšlo ‒ Šéf (2017), Egomaniak (2018), Žiadnu lásku, len sex (2019), Krásny omyl (2019), Nemali by sme (2020), Nahá pravda (2020), Nevhodné správanie (2021), Rivali (2021), Pozvánka (2022), Iskra (2022), Letný návrh (2023) a Projekt Šéf (2023).

Milan Buno, knižný publicista