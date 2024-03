Na svet prišiel s nožičkami stočenými dovnútra. Ortézy nestačia, trojročnému Paťkovi pomôže jediná vec

Prešiel si už výmenou niekoľkých sadier, a nosením ortéz, ale stále to nestačí.

„Jeho nôžky sú stočené dovnútra," zaznelo z úst lekárov, keď sa dnes už trojročný Patrik vypýtal na tento svet. Aj keď v tom momente rodičia netušili, čo tým chcú odborníci povedať, o pár chvíľ už vedeli, že za plnohodnotný život pre svojho syna budú musieť bojovať zo všetkých síl. Narodil sa totiž s diagnózou PEC, teda tzv. konskou nohou, no ani pravidelné sadrovanie a nosenie ortéz už nestačí. Rodina prosí o pomoc s nákladnou operáciou.

Plač a prebdené noci

„Už od 11. dňa po narodení mu boli nakladané sadry, vymieňané vždy po týždni. Po siedmej sadre mal malú operáciu - narezanie achiloviek. Potom nasledovali ďalšie sadry na niekoľko týždňov. Keď mu konečne zložili sadričky, nasledoval boj s ortézami. Toľko plaču a prebdených nocí, kým si zvykol, neželám nikomu," opisuje mamička Slávka boj s diagnózou Pes equinovarus congenitus, ktorá sa ľudovo nazýva aj konská noha.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=730116912557357&set=a.584911437077906

Ide o ochorenie, o ktorom je napriek jeho pomerne častému výskytu stále málo informácií. Ide však vrodenú vývojovú chybu chodidla, vybočenie do vnútornej strany, pri ktorom je nutná dlhodobá a náročná liečba, ktorá pomôže zaradiť tieto detičky do bežného života. Na Slovensku však chýbajú odborníci, a tak rodičia malého Patrika na odporúčanie odišli na kontrolu do Rakúska.

Nôžky máme na celý život

„Tam nám bolo povedané, že žiaľ len nosenie ortéz na noc nestačí a potrebuje ďalšiu operáciu. No nielen znovunarezanie achiloviek, pretože má recidívu - stáčajú sa mu naspäť, ale i natiahnutie šľachy na ľavej nôžke. Potom nasledujú opäť sadry na niekoľko týždňov, možno mesiacov. A neustály boj s ortézami, kým nebudú jeho kostičky pevné a nohy krásne rovné," opisuje Slávka, ktorá chce pre svojho malého bojovníka len to najlepšie.

„Veď nôžky máme na celý život," povzdychla si mamička pri myšlienke na zákrok, na ktorý nemajú financie. „Keďže je to v Rakúsku, operácia je veľmi drahá a potrebujeme viac ako 10 000€. Žiaľ, v dnešnej dobe je ťažké nájsť toľko peniažkov," hovorí. Rodina sa preto prostredníctvom zbierky na portáli Ľudia ľuďom skúša obrátiť na dobrých ľudí.