Na prvom rande jej kontroloval chrup, ona mala fóbiu. Kristína Sisková zo Zrady našla šťastie pri zubárovi

Fanúšikovia si ju môžu pamätať z úspešného seriálu Oteckovia, no teraz Kristína Sisková hviezdi v populárnom seriáli Zrada. Po boku Kláry Issovej a Milana Ondríka si zahrala úlohu mladej milenky Katky a priznala, že keď sa dozvedela, s akými hviezdami bude hrať, mala stres. „Musím sa priznať, že som sa toho veľmi bála,“ povedala otvorene pre Markízu rodáčka z Popradu, ktorá v súkromí žije úplne iný život ako seriálová Katka.

Na herectvo ju nezobrali

Kristína Sisková vyštudovala konzervatórium v Nitre, no na herectvo na Vysokú školu múzických umení ju trikrát neprijali. „Chcela som zostať pri divadle a tak som sa rozhodla študovať divadelný manažment, čo považujem za výborné rozhodnutie, ktoré mi veľmi rozšírilo obzory. V druhom ročníku ma oslovil kamarát Lukáš Dóza, ktorý zakladal hereckú agentúru, vtedy som už absolútne nerátala s tým, že sa jedného dňa budem herectvom živiť a dnes som za to vďačná,“ spomínala pre portál Auto a žena Kristína, pre ktorú je dnes herectvo obrovským zdrojom radosti.

Zahrala si v seriáli Oteckovia a do aktuálneho seriálového hitu Zrada si ju režisér vybral vraj preto, že jej to videl v očiach. Pre Šarm Kristína skromne dodala, že zrejme pomohlo aj to, že sa podobá na herečku z originálu. Seriál Zrada je adaptáciou manželskej psychologickej drámy Doktorka Fosterová, ktorú ako prvá odvysielala britská stanica BBC.

Pred Ondríkom mala rešpekt

Pred rolou mala obrovský rešpekt a zažívala veľký stres, keď si predstavila, ako bude hrať s oveľa skúsenejším kolegom, akým je Milan Ondrík. „Veľmi ho rešpektujem. Je vždy pripravený, profesionál, ale zároveň veľmi ľudský. Je to naozaj veľmi dobrý človek,“ povedala otvorene Kristína. V seriáli stvárnila milenku, kvôli ktorej Jakub (Milan Ondrík) opustil rodinu. Herečka pritom v skutočnosti zažíva naplnený vzťah s partnerom, ktorý jej na začiatku vzťahu kontroloval chrup.

