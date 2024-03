Vyrobil si plťku a dva týždne sa plavil po Dunaji. Z mladého dobrodruha vyrástla naša herecká legenda

Na vysokej škole dostal nápad preplaviť sa loďou z Bratislavy až po Budapešť. So spolužiakmi zohnal materiál, sám pozváral sudy, ktoré slúžili ako plaváky a majstri, ktorí v tom čase opravovali Dóm svätého Martina, im podarovali hranoly. Hotovú plť ešte oblepili plagátmi herečiek a vydali sa do vôd. Sprvu sa zľakli, že sa prevrátia, no prvé ozajstné vlny nimi len trošku hodili.

Dva týždne sa plavili po Dunaji na svojpomocne vyrobenej loďke a posledné dni jedli už len chlieb s masťou a pili kondenzované mlieko. Nič iné im neostalo. Keď za veľkého potlesku dorazili do Budapešti, plť tam predali istému pánovi, ktorý im zaplatil toľko, že sa štyria dobrodruhovia naspäť vracali lietadlom.

Viete, kto je na fotografii?

Hádanka. Foto: Zdenka Letenayová/Šport a osobnosti

Správnu odpoveď nájdete na ďalšej strane: