Chceli by ste ušetriť aj 50 eur? Poponáhľajte sa, za tieto veci už čoskoro zaplatíte viac

Viete, dokedy má platnosť váš občiansky preukaz či cestovný pas? Pokiaľ je tu už iba niekoľko týždňov či mesiacov, oplatí sa poponáhľať sa pri jeho výmene, aby ste ušetrili. Ako pripomína portál FinReport, od 1. apríla sa totiž menia ceny za vydanie rôznych dokladov.

O koľko viac si priplatíme?

Napríklad vydanie nového občianskeho preukazu teraz stojí 4,5 eura, pričom od 1. apríla to bude 7 eur. Pokiaľ tento dôležitý doklad, ktorý by ste podľa zákona mali mať vždy pri sebe, stratíte, bude to o čosi drahšie. Ak je platnosť strateného dokladu kratšia ako 10 rokov, bude vás to stáť o päť eur viac, pokiaľ je platnosť dlhšia ako 10 rokov, tak namiesto 16,5 eur zaplatíte až 25 eur.

Ilustračné foto. Foto: minv.sk

Vydanie nového občianskeho preukazu Nový občiansky preukaz - pôvodne 4,50 eura, po novom 7 eur Stratený preukaz s platnosťou do 10 rokov - pôvodne 9 eur, po novom 14 eur Stratený preukaz s platnosťou nad 10 rokov - pôvodne 16,50 eura, po novom 25 eur Doručenie preukazu na udanú adresu - pôvodne 3 eurá, po novom 4 eurá

Zmeny sa budú týkať aj cestovného pasu. „V prípade slovenského pasu zdražejú všetky typy žiadostí o jeho vystavenie vo všetkých vekových (do 6, od 6 do 16 a nad 16 rokov) aj časových kategóriách (do 30, 10 aj do 2 dní),“ konštatuje FinReport.

Vydanie pasu do dvoch dní v súčasnosti stojí človeka staršieho ako 16 rokov 99 eur, no po novom to bude 150 eur. Pokiaľ budete potrebovať pas do 10 dní pred cestou do zahraničia, namiesto 66 eur zaplatíte 100 eur. Drahšie bude aj štandardné vydanie dokladu do 30 dní, ktoré zdražie z 33 eur na 50 eur.

Vydanie cestovného pasu do 10 dní Deti do 6 rokov - pôvodne 16 eur, po novom 24 eur Deti od 6 do 16 rokov - pôvodne 26 eur, po novom 40 eur Občania od 16 rokov - pôvodne 66 eur, po novom 100 eur Vydanie cestovného pasu do 30 dní Deti do 6 rokov - pôvodne 8 eur, po novom 12 eur Deti od 6 do 16 rokov - pôvodne 13 eur, po novom 20 eur Občania od 16 rokov - pôvodne 33 eur, po novom 50 eur

Ďalšie zmeny

