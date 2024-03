Dokážete nimi ublížiť. Toto je päť najhorších viet, ktoré môžete povedať za spoločným stolom

Zvyk komentovať, čo jedia ostatní, je bežný, no aj neškodne mienené slová môžu niekomu ublížiť. Odborníci preto pre portál HuffPost zhrnuli frázy, ktorým by sa pri spoločnom stolovaní určite vyhli a prečo by ste to mali urobiť aj vy. Nikdy totiž neviete, čím si druhá osoba pri stole prechádza a či netrpí poruchou súvisiacou s príjmom potravy.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Louis Hansel

5. Toto by som nikdy nezjedol

Ak túto vetu poviete v momente, keď dané jedlo má niekto z vašich blízkych na tanieri, môže mu spôsobiť pocit hanby. Posilňuje to aj kultúru diét a môže sa zdať, že porovnávate svoje telo s ich telom - najmä ak poviete niečo ako: „Nikdy by som nemohol jesť toľko cukru, inak by som pribral.“

4. Hádam to nezješ všetko, že?

Vhodné nie je ani poukazovanie na množstvo jedla, ktoré váš známy zje. Vyhnite sa poznámkam o veľkosti porcie toho druhého, ale takisto sa nemusíte pred druhým sťažovať, koľko veľa ste toho zjedli vy. Aj to môže vyvolávať pocit viny.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Edgar Castrejon

3. „Zdravé“ alebo „nezdravé“

Odborníci upozorňujú, že delenie jedál na tie dobré a zlé, prípadne zdravé a nezdravé môže viesť k nezdravému vnímaniu jedla a aj k poruchám príjmu potravy. „Nič nie je zakázané, pokiaľ, samozrejme, nemáte potravinovú alergiu,“ vysvetľuje Brittney Lauroová, vedúca terapeutka centra na liečbu porúch príjmu potravy.

Článok pokračuje na ďalšej strane: