Namiesto dovoleniek chodili na turnaje. Obeta rodičov stála za to, z chlapca sa stal špičkový športovec

Prvý raz chytil do ruky raketu už ako štvorročný a v jedenástich sa definitívne rozhodol, že sa bude venovať tenisu na profesionálnej úrovni. Na tréningy musel zavčasu vstávať, začínali už o šiestej a na bratislavských kurtoch v tom čase o krytej hale ešte ani nechyrovali. Na mieste, kde dnes stojí, boli vtedy len tribúny, jama a známa zmrzlináreň.

V zime mal teda problém s hraním a do sveta sa dostal len vtedy, keď mu to zväz zaplatil. Jeho rodičia na to nemali. Rozbeh bol ťažký, no z tohto húževnatého chlapca napokon vyrástol úspešný športovec, ktorý Slovákom viackrát spravil výbornú reklamu.

Spoznávate ho?

Hádanka. Foto: TA 3 - Portrét s tenistom D. H.

Správnu odpoveď nájdete na ďalšej strane: